حكاية مدير مخازن عزل قها.. رفض الإجازة وظل 75 يوما لخدمة مصابي كورونا

"رفض مغادرة المستشفى معتبرا رسالته في خدمة المرضى أهم.. لم ير أسرته لايمانه برسالته"، انه محمد إسماعيل، مدير مخازن الحجر الصحي بمستشفى قها المركزي والمخصصة لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد









عمل محمد على مدار شهرين ونصف الشهر رافضا تغييره بآخرين او الحصول على راحة او اجازة مثل باقى الأطقم الطبية والتمريض حتى لقبوه بدينامو المستشفى.





من ناحية اخرى وجه مستشفى قها للحجر الصحى التحية إلى محمد إسماعيل والذي يواصل العمل منذ 75 يوما وحتى الآن دون ملل واصفا إياه أحد أعمدة المستشفى ودينامو خفي يعمل في صمت وهدوء.









وأضاف المستشفى أنه متواجد في العزل في معظم الفرق الطبية للمستشفى رغم الحمل الثقيل وتوفير المستلزمات والواقيات للأطقم الطبية طوال اليوم إلا أنه دوما بهمة عالية ونشاط مستمر فهو أخ وصاحب للجميع من أطباء وتمريض وعمال.









وكان مستشفى قها للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا قد أعلن اليوم تعافي 3 حالات بعد تعافيهم من الفيروس بينهم ممرضة بمستشفى بهتيم تدعى زينب ع والتي أثبت سلبية المسحة لها مرتين متتاليتين.









من جانبها قالت الدكتور أسماء عربي رئيس الفريق الطبي السادس بقها للعزل إن 3 حالات غادرت المستشفى ليرتفع عدد المتعافين إلى 263 متعافيا غادروا المستشفى بعد شفائهم منذ بدء الجائحة مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.