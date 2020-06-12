AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حكاية مدير مخازن عزل قها.. رفض الإجازة وظل 75 يوما لخدمة مصابي كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:48 م
مدير مخازن عزل قها
مدير مخازن عزل قها
Advertisements
إبراهيم الهوارى
"رفض مغادرة المستشفى معتبرا رسالته في خدمة المرضى أهم.. لم ير أسرته لايمانه برسالته"، انه محمد إسماعيل، مدير مخازن الحجر الصحي بمستشفى قها المركزي والمخصصة لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.


عمل محمد على مدار شهرين ونصف الشهر رافضا تغييره بآخرين او الحصول على راحة او اجازة مثل باقى الأطقم الطبية والتمريض حتى لقبوه بدينامو المستشفى.

من ناحية اخرى وجه مستشفى قها للحجر الصحى التحية إلى محمد إسماعيل والذي يواصل العمل منذ 75 يوما وحتى الآن دون ملل واصفا إياه أحد أعمدة المستشفى ودينامو خفي يعمل في صمت وهدوء.


وأضاف المستشفى أنه متواجد في العزل في معظم الفرق الطبية للمستشفى رغم الحمل الثقيل وتوفير المستلزمات والواقيات للأطقم الطبية طوال اليوم إلا أنه دوما بهمة عالية ونشاط مستمر فهو أخ وصاحب للجميع من أطباء وتمريض وعمال.


وكان مستشفى قها للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا قد أعلن اليوم تعافي 3 حالات بعد تعافيهم من الفيروس بينهم ممرضة بمستشفى بهتيم تدعى زينب ع والتي أثبت سلبية المسحة لها مرتين متتاليتين.


من جانبها قالت الدكتور أسماء عربي رئيس الفريق الطبي السادس بقها للعزل إن 3 حالات غادرت المستشفى ليرتفع عدد المتعافين إلى 263 متعافيا غادروا المستشفى بعد شفائهم منذ بدء الجائحة مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جدعنة المصريين.. حكاية رضا عرفات فني بمستشفى قها رفض الإجازة لخدمة مصابي كورونا

حكايات داخل أسوار العزل.. فني يرفض الإجازة لخدمة المرضى.. وممرض يخصص وقته للأطفال.. والإنسانية كلمة السر

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قها للعزل لـ114 حالة

أبطال الجيش الأبيض.. قصة حسن وحسين بمستشفى قها للعزل الصحى فى خدمة المرضى

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قها للعزل لـ 125 حالة

بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 11 حالة بمستشفى قها للعزل الصحى.. صور

ترشيحاتنا

لشكه فى سلوكها.. يمزق جسد زوجته ويضرم النيران فى جثتها لإخفاء جريمته بالقاهرة

لو خايف من صالون الحلاقة.. 6 خطوات هتساعدك على قص شعرك فى البيت

عبلة الكحلاوى تطالب المصريين بالتكاتف والصبر.. والتحري قبل نشر الأخبار

عبلة الكحلاوي: كثير من أهالي مصابي كورونا داخل الجمعية رفضوا استلامهم.. فيديو

حصانة طبيعية.. هل تحمي فصيلة دمك من الإصابة بفيروس كورونا

هشام الخياط: إنتاج مليار جرعة من لقاح "أكسفورد" لعلاج كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر دواء فعال فى علاج كورونا.. كل ما تريد معرفته عن "أفيفافير"

بدون كيماويات.. 4 حيل طبيعية للتخلص من آلام المفاصل فى أقل وقت

الثانوية العامة في زمن كورونا.. لايف كوتش تتطوع بجلسات مجانية لتأهيل الطلبة.. شاهد