خطوة بخطوة.. جدد بطاقتك واستخرج شهادة ميلادك من تليفونك المحمول .. فيديو

وزارة الداخلية عن توفير إمكانية حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية منها تجديد البطاقة الشخصية و استخراج شهادة الميلاد والأوراق الثبوتية الأخرى من قطاع الاحوال المدنية ، وذلك عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت ( https://moi.gov.eg ) ، أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة. أعلنتوالأوراق









ويتاح للمواطنين الدخول على موقع وزارة الداخلية المُشار إليه واختيار الخدمات المراد الحصول عليها ، ويكون تسديد الرسوم لهذه الخدمات عبر كافة آليات السداد الإلكترونى ، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصرى على عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة. واختيار





( https://moi.gov.eg ) . للمزيد من المعلومات يرجى الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت





يأتي ذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا)، وإستمرارًا لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة .



