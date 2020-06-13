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حوادث

خطوة بخطوة.. جدد بطاقتك واستخرج شهادة ميلادك من تليفونك المحمول .. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 06:57 م
استخراج خدمات الاحوال
استخراج خدمات الاحوال المدنية
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مصطفى الرماح
أعلنت وزارة الداخلية عن توفير إمكانية حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية منها تجديد البطاقة الشخصية واستخراج شهادة الميلاد والأوراق الثبوتية الأخرى من قطاع الاحوال المدنية، وذلك عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg)، أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة. 


ويتاح للمواطنين الدخول على موقع وزارة الداخلية المُشار إليه واختيار الخدمات المراد الحصول عليها ، ويكون تسديد الرسوم لهذه الخدمات عبر كافة آليات السداد الإلكترونى ، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصرى على عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة. 

ويتيح موقع وزارة الداخلية على الانترنت للمواطنين استخراج مصدرات الاحوال المدنية "بطاقة الرقم القومى - شهادة الميلاد - شهادة الوفاة - قسيمة الزواج".
للمزيد من المعلومات يرجى الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg).

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا)، وإستمرارًا لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة .

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