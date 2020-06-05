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حوادث

الخدمة ديلفري.. خطوات استخراج شهادة الميلاد من الإنترنت.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:06 م
شهادة ميلاد
شهادة ميلاد
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مصطفى الرماح
عدة خدمات إلكترونية أتاحتها وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني على الإنترنت أو من خلال التطبيق الرسمي الخاص بالوزارة على التليفونات المحمولة.

"خدمات استخراج مصدرات الأحوال المدنية" من أبرز الخدمات التى يتردد عليها المواطنون ولذلك فعلت الوزارة خدمات الحصول على مصدرات الأحوال المدنية من  خلال موقعها الرسمى للتيسير على المواطنين والحفاظ على سلامتهم خاصة فى ظل تفشى فيروس كورونا.


وتشمل الخدمات التي يحصل عليها المواطنون من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي على الإنترنت، استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادة الميلاد وشهادة الوفاة ووثيقة الزواج والطلاق، والقيد العائلي والفردي، ويتم بعد ذلك توصيل الخدمة حتى المنزل.

يأتي ذلك فى إطار التسهيل على المواطنين فى الحصول على الخدمات الأمنية.
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