لو خايف من كورونا.. جدد رخصة عربيتك وانت فى البيت.. فيديو

"خدمات المرور" من ابرز الخدمات التى يتردد عليها المواطنون ولذلك فعلت الوزارة خدمات المرور على موقعها الرسمى للتيسير على المواطنين والحفاظ على سلامتهم خاصة فى ظل تفشى فيروس كورونا .





وكانت وزارة الداخلية نشرت تنويهات لتوضيح كيفية حصول المواطنين على بعض الخدمات المرورية من خلال بوابة وزارة الداخلية على الانترنت، أو من خلال تطبيق وزارة الداخلية على التليفونات المحمولة.





وتشمل الخدمات التي يحصل عليها المواطنون من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمى على الانترنت، خدمات قطاع المرور، والتى تمكن من استخراج رخصة المركب او استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة المركبة أو القيادة والاستعلام عن صحة تسيير المركبة او شراء لوحات مميزة .





وذلك بالإضافة الى النشرة المرورية وعناوين وأماكن وحدات الترخيص وذلك فى إطار التسهيل على المواطنين فى الحصول على الخدمات الأمنية.