بسبب خلعها للحجاب.. حلا شيحة تنضم لـ شريف منير في حملة لا للتنمر



انضمت الفنانة حلا شيحة إلى الحملة التي أطلقها الفنان شريف منير وتحمل اسم "لا للتنمر"، بعدما تقدم ببلاغات لمباحث الإنترنت ضد المتنمرين على ابنتيه "فريدة وكاميليا".









وكتبت حلا شيحة: "أنا بضم صوتي لصوتك يا شريف لأن من يوم رجوعي للفن الناس تتنمر بس وانا هعمل زيك وانا متضامنة معاك".











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وكانت حلا شيجة تعرضت لحملات هجوم لاذعة بسبب خلعها للحجاب وعودتها للفن بعد اعتزالها لأكثر من 11 عاما، وآخر حملات التنمر عليها بسبب صورة نشرتها مع مربيتها الكينية احتفالا بعيد ميلادها.







