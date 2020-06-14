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أخبار العالم

رغم ارتفاع الإصابات بكورونا.. بشرى سارة للسعوديين

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:46 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا
زف طبيب سعودى بشرى سارة لمواطنى المملكة العربية السعودية طمأنهم فيها عن الأوضاع المقبلة حول فيروس كورونا، وذلك فى ظل المخاوف من التزايد الملحوظ مؤخرًا فى أعداد الإصابات بالفيروس كل يوم.


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وقال استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبد الإله المحيا، فى لقاء تليفزيونى مع قناة "الإخبارية"، إن ارتفاع حالات الإصابة المسجلة بكورونا في المملكة لا يعد مؤشرًا مقلقًا بذاته، وإن انتقال الفيروسات والأمراض الفيروسية التنفسية يقل خلال فصل الصيف.



وأرجع الطبيب السعودي تزايد حالات الإصابة فى السعودية بشكل ملحوظ مؤخرًا إلى عدم التزام مجموعة من المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والسلوكيات الصحية لمنع تفشي الفيروس.


وتوقع "المحيا" زيادة في أعداد الحالات المكتشفة بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة بسبب التوسع في الفحوص، وقال الاستشاري: "قد نشهد خلال الفترة القليلة القادمة زيادة في الحالات بسبب التوسع في الفحص من خلال عيادات تطمن التي تتيح للمواطن والمقيم إجراء الفحوص في حال ظهور أي أعراض لديهم، وبإذن الله لن يكون هذا مؤشرًا مقلقًا بذاته"، مؤكدًا أن المهم أن يكون النظام الصحي لدينا قادرًا على استيعاب الحالات؛ وهو كذلك حسب تصريحات وزارة الصحة.



ونوه إلى الجهود الكبيرة التي حققتها الدولة منذ بداية الجائحة، وأثمرت في نجاحها بقدر كبير في تسطيح منحنى كورونا في المملكة، وهي ما زالت إلى الآن قادرة على ذلك، مضيفًا أن "الانخفاض في الحالات قد لا يكون من السهل توقعه"، وتابع: "لكن كل خطوة من خطوات المسح التي تقوم بها وزارة الصحة ستقربنا بشكل كبير بإذن الله إلى المرحلة الأخيرة من المنحنى وهي الهبوط".


وأعلنت وزارة الصحة السعودية أمس، السبت، تسجيل 3366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية.


وتابعت الصحة السعودية أنه تم شفاء 1519 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء فى المملكة إلى 82542 حالة.
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