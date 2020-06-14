ذاكر معانا.. مراجعات «صدى البلد» في اللغة العربية «النصوص» للثانوية العامة

حرصا من موقع «صدى البلد» الإخباري على أبنائنا من طلاب الثانوية العامة نقدم لكم المراجعة النهائية في مادة اللغة العربية ونستكملها بـ«النصوص» من إعداد الأستاذ / «غريب رمضان غريب» مدرس أول (أ) لغة عربية بمحافظة الجيزة..





مــــراجعــــة النصـــوص

التكافل الاجتماعي

س) - للكاتب رؤية فى علاج الإسلام للفقر. وضحها مبينًا الدليل الذى برهن به على رأيه.

- عالج الإسلام الفقر علاج من يعلم أنه أصل كل داء ومصدر كل شر.

والدليل هو حصر الآيات التى تحدثت عن الصدقات والتى تفوق عددها الآيات التى تحدثت عن الصيام والصلاة والحج.

س) - " أرفع أركان الإسلام شأنًا، وأكثر أوامره ذكرًا" لهذه الجمل وقع موسيقى فما سببه؟ وما قيمته البلاغية؟

الإجابة : سببه التوازن الموسيقى بين الجمل (الازدواج)، وهو يعطى إيقاعًا جميلًا تطرب له الأذن.

س) - "لم يبعث بها الله محمدًا إلا لينقذ الإنسانية من غوائل الفقر وجرائر الجوع" في الفقرة أسلوب قصر وتشبيه بليغ

الفقرة الثانية :

س) اعتمد الكاتب فى الفقرة على طرح الفكرة ثم التعليل لها. وضح ذلك.

- ربط الأسباب بمسبباتها للاقناع.

س) – أكثر الكاتب من استخدام صيغ التفضيل. وضح السبب.

- لتأكيد فكرته.

س) (تضرية الغرائز، وتمزيق العلائق، ومعاناة الغزو) تعكس الجمل سمة من سمات أسلوب الزيات.

الإجابة: يتسم أسلوبه بالميل إلى تنسيق المفردات والجمل والعبارات عامة وتوازنها وهو الازدواج

الفقرة الثالثة:

س) اذكر قيمة وصف "الأشلاء" بـ" الدامية"، و"الربا" بـ "الفاحش".

- توحى بشدة التفرق- توحى بمدى ضرر الربا.

الفقرة الرابعة :

س) - ما قيمة استخدام العطف بحرف الواو فى الفقرة السابقة؟

- (يدل على تنوع أساليب العلاج).

س: ما تعريف فن المقال؟ وما أنواعه؟

- المقال: بحث قصير فى العلم، أو الأدب، أو السياسة، أو الاجتماع، ينشر فى صحيفة أو مجلة.

- تتعدد أنواعه من حيث الشكل والمضمون، يبدو فى المقالات التى تنشر فى مجلات أو صحف سيارة أو تجمع فى كتب.

س: ما نوع هذا المقال من حيث المضمون (الموضوع)؟ وما نوع الأسلوب الذى كتب به؟

- هذا النص مقال اجتماعى كُتب بأسلوب أدبى .

س: ما فكرة النص المحورية؟ وكيف أكدها الكاتب؟

- فكرة النص المحورية هى: علاج الإسلام للفقر ، وأكدها باستخدام الوسائل اللغوية المتنوعة وهى:

- الإكثار من صيغ التفضيل (أرفع– أكثر– أوفر) - الإكثار من الجمل المترادفة - أساليب التوكيد.

- الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. - اللجوء للإحصاء إمعانا فى تأكيد الفكرة.

س: ما الاتجاه الذى يمثله هذا النص فى النثر؟ وبم يتميز؟

- يمثل هذا النص لاتجاه المحافظين فى النثر. ويعد الزيات من المحافظين المجددين كطه حسين والعقاد والمازنى

- سمات اتجاه المحافظين : - الحفاظ على سلامة الأداء وقوته. - إحياء التراث.

- والتأثر بأساليب القدماء. - تمجيد الماضى التغنى به.

س) لمذهب الزيات الأدبى دعامتان يقوم عليهما. ما هما؟

- الزيات يمثل لمذهب أدبى جديد يقوم على دعامتين : الأولى: الإفادة من أثار الفكر الغريى.

الثانية: العودة إلى بلاغة القدماء فى التعبير

س) بم تميزت بلاغة القدماء في التعبير ؟

تكيزت بلاغة القدماء في التعبير : بالإيجاز ، ورصانة الفواصل وقصرها ، و جمال اللفظ ووقع موسيقاه الساحر.

س) بم تتميز تعبيرات الكاتب؟ (يميل الزيات إلى تنسيق المفردات والجمل. وضح ذلك مع التمثيل.)

على مستوى التعبير يتسم أسلوب الكاتب بالميل إلى تنسيق المفردات والجمل والعبارات عامة وتوازنها، فالمفرد يقابله المفرد، والجملة تليها الجملة على نسق تركيبى واحد أو قريب منه، وقد يصل عدد الجمل المتوالية إلى ثلاث أو أكثر؛ وذلك ما يضفى على الأسلوب نوعًا من جمال الإيقاع وحسن التأثير : - مثل قوله: "كأنما اختار الله لكفاح الفقر أشح البلاد طبيعة وأشد الأمم فقرًا"

س) بم يتميز السجع عند الكاتب؟

- سجع غير متكلف لأنه صادر عن طبع الكاتب وحسه المرهف وموهبته البيانية يعطى جرسًا موسيقيًا هادئًا

- قد ينطوى على بعض ألوان البديع الأخرى مثل الجناس

س) بم تتميز ألفاظ الزيات وصوره؟ مثل لما تقول

جاءت ألفاظ الكاتب معبرة وصورة موحية. حتى لنراه يخط بكلماته ما يبدعه الفنان بريشته.

- مثل: صور الكاتب كفاح الإسلام للفقر بكفاح المجاهدين للأعداء حيث يلاحقونهم أينما وجدوا، و ذلك فى قوله: "كأنما اختار الله لكفاح الفقر أشح البلاد طبيعة وأشد الأمم فقرًا، ليصرعه ...)

س) بم تتميز الموسيقى عند الكاتب؟ مثل لما تقول

لجأ الكاتب إلى الموسيقى الهادئة التى رسمتها الفواصل الجميلة غير المفتعلة مثل الازدواج فى قوله "تضرية الغرائز وتمزيق العلائق) ، والسجع غير المتكلف الذى يعطى المقال جرسًا موسيقيًا هادئًا تطرب له الآذان.

س) حرص الشاعر على ربط الأسباب بمسبباتها. وضح ذلك مع بيان السبب.

- ربط الكاتب الأسباب بمسبباتها كما في (ليصرعه في أمنع)، (ليكون أظهر لقوته)، (ليكون أبلغ لحجته) وذلك للإقناع.

س ) ما الخصائص الفنية لأسلوب الزيات؟

- فكره واضحة وسامية. - يميل إلى الإطناب واستيفاء الفكرة.

- يعتمد على التصوير لإبراز فكره وله تشبيهات مبتكرة.

- يستخدم اللفظة فى مكانها الملائم فتشع إيحاءات ودلالات تبرز فكرته وأحاسيسه.

- يعكس أحاسيسه ويصور نفسه فى كتاباته.

- له أسلوب خاص، ليس بالمرسل ولا بالمسجوع المقيد بقيود السجع أو التكلف اللفظى.

- عباراته عربية سليمة ناصعة الفصحى فهى محررة اللفظ دقيقة الاختيار.

- فى النص موسيقى نابعة من تقطيع الجمل تقطيعًا متوازيًا واستخدام السجع غير المتكلف.

الكنيســــــــــة نـــــــــور ت (إبراهيم أصلان)

- إلى أى فنون النثر ينتمى النص، وما أهم سماته؟

ما أهم سمات القصة القصيرة من خلال فهمك لهذه القصة؟

* ينتمى النص إلى فن: القصة القصيرة، وهى عمل فنى يتميز بالآتى:

1- عمل فني يتميز بإحكام البناء . 2- التعبير فيها غاية الإيجاز ، وكل عبارة لها دلالتها .

3- محدودة الشخصيات والأحداث لأن المحرك الأساسى هو الراوى بجانب شخصية صديقه فى نهاية القصة

- تهدف القصة إلى توصيل انطباع محدد للمتلقى ، فما هذا الانطباع ؟ كتاب المدرسة

- ما مدى ارتباط عنوان القصة بمضمونها ؟

? ارتبط مضمون القصة بالعنوان المكون من كلمتين (الكنيسة نورت) ، تحمل رسالة القاص فى إيجاز وتوكيد وإيماء بالغ تاركا انطباعا لدى المتلقى عن المشاركة الوجدانية فى الاحتفال برمضان ثم تتوالى الدلالات المعبرة عن طبيعة الشخصية المصرية والعادات والتقاليد التى تجمع بين المصريين جميعا دون النظر إلى أية اعتبارات دينية .

ما مدى ارتباط القصة بقيم المجتمع وأعرافه ؟ كتاب المدرسة

ترتبط القصة ارتباطا وثيقا بقيم المجتمع وأعرافه من خلال التلاحم والترابط بين (المسلمين والمسيحيين) من خلال المناسبات العامة والخاصة كالاحتفال رمضان وتبادل الزيارات والهدايا فى الأعياد ويتمثل كل ذلك فى عائلة العم منصور .

فى النص كم حركى ركزت عليه عدسة الكاتب وضح ذلك.

? و من خلال مصرية ابن البلد و قدرته على التصوير ارتسمت أبعاد اللوحة القصصية التى ركز فيها الكاتب عدسته الفنية على أهالى إمبابة و شواطىء النيل الممتدة و مغادرة الحوارى و حمل الحصر - والأوانى ولعب الأولاد وساعات السمر و شرب الشاي و جمع الحوائج ساعة السحور ثم العودة إلى البيوت.

حلل الكاتب جماليات الرؤية والذكريات ، وضح ذلك

عقد الكاتب مقارنة ومفارقة بين زمنين اذكرهما مع بيان سمة كل منهما .

?وهنا يحلل الكاتب جماليات الرؤية والذكريات من خلال سؤاله صديقه الكاتب إدوار الخراط و هو يهنئه بقدوم شهر رمضان المبارك عن تلك الكنيسة فيجيبه بأنها كنيسة العذراء بالمرعشلى بالزمالك .

?وهنا يعقد الكاتب المفارقة والمقارنة بين الماضى الجميل ، وبين زحام الواقع المزدحم بالمبانى الضخمة المرتفعة التى يراها وقد حجبت هذا المشهد العظيم .

ركز الكاتب سطور قصته التى جمع من خلالها فكره المشترك الإنسانى بين الأديان السماوية. كتاب المدرسة

?ركز الكاتب سطور قصته التى جمع من خلالها فكره المشترك الإنسانى بين الأديان السماوية منذ مجىء الفتح الإسلامى مصر على يد عمرو بن العاص حين جاء بستة آلاف جندى ، و بنى الفسطاط مقرا للولاية الجديدة التى امن أهلها من الإخوة المسيحيين الذين أدركوا سماحة الإسلام ووسطية المسلمين بما نشروه من روح الأخوة و المساواة والتصالح و السلام ، و إذا بجيش عمرو يتضاعف عدده إلى اثنى عشر ألف جندى ممن أسلموا معه و شاركوه رحلته المباركة.

لا ينسي الكاتب أن يقارن بين الأجيال(شخصية الكاتب وصديقه لإدوار الخراط) ارسم ملامحها .

? لا ينسي الكاتب أن يقارن بين الأجيال من خلال شخصه و صديقه إدوار الخراط و كلاهما خبير بطقوس دينه عارف بعباداته و شعائره :

* إبراهيم أصلان : عليم بشهر رمضان والصوم والأذان و الإفطار .

*إدوار الخراط : عليم بأسماء الكنائس ومواقعها وهما يتبادلان المعرفة بين سؤال و جواب بقدر تبادلهما التهانى فى المناسبات لكل الأشقاء فى الوطن والمواطنة .

-و تنتهى المقارنة إلى ما تشهده القاهرة و الجيزة من زحام العمران ، وارتفاع المبانى التى يعانى منها الجيل الجديد فإذا المبانى الشامخة تحجب رؤية كنيسة العذراء بأنوارها الرقيقة بعد أن كانت زمنا مصدر للسعادة و التلاقى بين الأجيال .

مما استمد الكاتب بؤرة رؤيته وفكرته عند سرده للقصة ؟

? اتخذ الكاتب بؤرة رؤيته من (فكرة وحدة الشعب المصرى) الذى لا يعرف التفرقة بين مسلم أو مسيحى حيث يعيش الجميع على ضفاف نهر النيل الخالد وعلى أرض مصر المعطاءة منذ فجر التاريخ البشرى منذ هبط الإنسان من الهضبة إلى الوادى ليزرع الأرض و يحصد الثمار.

عبر الكاتب المصرى الأصيل إبراهيم أصلان عن عراقة الوحدة الوطنية بين أبناء مصر . كتاب المدرسة

- فى لحن وطنى شجى رفيع المستوى، عميق الدلالة عبر الكاتب المصرى الأصيل إبراهيم أصلان عن عراقة الوحدة الوطنية بين أبناء مصر ، من شركاء الأرض و اللغة والفكر والحوار والرؤى والمستقبل والأمل.

واستطاع الكاتب رصد " الحالة الوطنية " التى تداخل فيها النسيج الإسلامى المسيحى بصورة رائعة مع قدوم شهر رمضان المبارك، حيث يهنئ المسيحيون أشقاءهم المسلمين بقدوم الشهر الفضيل على طريقة إدوار الخراط مع الكاتب إبراهيم أصلان.

عاشت مصر نسيجا متداخلا بين مسلميها ومسيحييها.

- عاشت مصر نسيجا متداخلا بين مسلميها ومسيحييها وكأنها تحيى مرارا ذكرى "العهدة العمرية " التى منحها عمر بن الخطاب لأهل إيليا لأن يقيموا شعائرهم وعبادتهم ويحافظوا على ثوابتهم ومقدساتهم لا يؤذى منهم أحد ولا يروع فى دينه ومعتقده، وعاشت مصر بهلالها وصليبها فى تكامل وطنى رصين تطالب بالحرية والاستقلال خلال ثورة 1919 بقيادة سعد زغلول واستمر الرباط الوطنى بين أبنائها بنفس القوة.

حدد الكاتب زمن قصته.

- حدد الكاتب زمن قصته فى أشهر الصيف وظهر البلح الأحمر وتدفق نهر النيل بمياهه الغزيرة وتدفق مياهه بطميه الفوار.

تميزت القصة بمحدودية الشخصيات والأحداث.

- فالمحرك الأساسي للأحداث هو الراوى وتظهر فى نهاية القصة شخصية صديقه.

- بداية الكاتب بكلمة (زمان)، ثم تكرارها بعد ذلك.

- هذه الكلمة أغنت الكاتب عن الكثير من الجمل الحوارية التى تصف الزمن الماضى بما فيه من القيم التى تربى عليها الجيل الماضى ، فحققت عنصر التكثيف والتركيز والذى يعتبر أهم سمات القصة القصير ة، فالبداية بكلمة (زمان) توحي بارتباط الكاتب الشديد بالجذور والماضي الذي لا ينسى ، وللإيحاء بضرورة التمسك بالقيم والأصالة التي قد تكون غابت عنا حينًا في زمننا الحاضر ، وكررها الكاتب للتأكيد على شدة التعلق بكل ما في الماضي من قيم أصيلة وذكريات طيبة عطرة افتقدناها في عصرنا الحاضر.

- في أسلوب إبراهيم أصلان ظهرت مصرية ابن البلد وقدرته على التصوير وضح ذلك .

- من خلال مصرية ابن البلد و قدرته على التصوير ارتسمت أبعاد اللوحة القصصية التى ركز فيها الكاتب عدسته الفنية على أهالى إمبابة و شواطىء النيل الممتدة و مغادرة الحوارى و حمل الحصر - والأوانى ولعب الأولاد وساعات السمر و شرب الشاي و جمع الحوائج ساعة السحور ثم العودة إلى البيوت .

اذكر الخصائص والسمات الأسلوبية لإبراهيم أصلان .

سهولة ووضوح الألفاظ . استخدام لغة الحياة اليومية .

الإيجاز والتركيز واختيار الألفاظ الدقيقة الموحية . التحرر من قيود الصنعة اللفظية .

القدرة على تسلسل الأحداث وترابطها وإحكام الصياغة . البراعة في رسم اللوحات الكلية والجزئية .

ملامح شخصية الكاتب :

- وطنى مخلص محب لأبناء وطنه . - صاحب نزعة إنسانية صادقة .

- واسع الثقافة عميق الفكر . - القدرة على التعبير عما يحس به في شجاعة .

أهواك يا وطني

س) يلقب محمود حسن إسماعيل بشاعر الكوخ

لأن شعره تأثر فى مرحلته المبكرة بنشأته الريفية وحبه للريف على نحو ما يبدو من ديوانه (أغانى الكوخ) الذى عرف به فأصبح يقال: شاعر الكوخ

س) ما أهم دواوين محمود حسن إسماعيل؟

صدر له عدد من الدواوين، من أشهرها: أغانى الكوخ، وهكذا أغنى، وقاب قوسين، ونهر الحقيقة، ومنه هذا النص.

س) علل : برزت شخصية الشاعر منذ وقت مبكر. وبم تتميز صوره الشعرية؟

برزت شخصية الشاعر الشعرية منذ وقت مبكر، وأسهم فى التنويع بين أوزان الشعر وموسيقاه

- تتميز صوره الشعرية بالإبعاد فى المجاز، وتراكب الاستعارات وغرابتها فى كثير من الأحيان، وإن خفف من أثر هذا قوة إحساسه وحرارة عاطفته نحو ما يتحدث عنه من موضوعات.

س) كيف يبدو الوطن فى نظر الشاعر؟

للنظرة الأولى لا يبدو الوطن فى نص محمود حسن إسماعيل قطعة من الأرض لها حدود معروفة يمكن الحديث عنها ... الوطن فى النص وجود حى أو عالم حى يملأ وجدان الشاعر، زاخر بالحياة والحركة ونبض الكائنات على اختلاف مراتبها.

س) فى المقطع الأول مفردات تشير إلى مسميات من عالم الأصوات. حددها مبينًا أثرها الدلالى.

فى المقطع مفردات تشير إلى مسميات من عالم الأصوات غالبا (لحن، صفق، شدو) وهى إلى جانب هذا تحمل دلالات سارة فاللحن والصفق والشدو كلها مما يبعث على السرور، ليس بحكم دلالاتها فحسب وإنما بطبيعة مصادرها، فاللحن صادر عن لهوات الطير، والصفق صادر عن الأمواج والشدو صادر عن خطا الرعيان فوق العشب.

س) - كلمة (كل) أضفت بعدًا كميًا على أحاسيس الشاعر. وضح.

هناك البعد الكمى الذى أضفته كلمة "كل" على مقدار السرور والنشوة التى تحيط بالشاعر وتغمره وتعمق من إحساسه بها .. إنه يتحدث عن (كل لحن..) و(كل صفق) و(كل شدو)– هذا العموم الذى تفيده كلمة (كل) مضافة إلى عدد من بواعث السرور والنشوة فى الكون. اللحن، وصفق الموج، الشدو- هذا العموم يفوقه أضعافًا ما تحمله الكلمة نفسها "كل محل" عند ورودها لأول مرة فى النص إذا جاءت مضافة إلى (ما تروى به شفة الهوى فتن الشاعر) أى آماله وطموحاته وأشوقه.. ليصبح البيت الأول هو مجمع النص... ومنطلق المعنى فيه، فوطنه هو كل شئء يتمناه أيا كانت تفاصيل هذا المتمنى.

س) ماذا أفادت الكلمة ( يا ، كل ، لحن ، صفق ، شدو ) متتابعة ؟ وما مصدرها ؟

هذه الكلمات التي تحمل مسمَّيات من عالم الأصوات غالبا ( لحْن ، صفق، شدو) وهى إلى جانب هذا تحمل دلالات سارة ؛ فاللحن، وصفق والشَّدو كلها مما يبعث على السرور، ليس بحكم دلالاتها فحسب، وإنما بطبيعة مصادرها، فاللحن صادر عن لهَوات الطير، والصفق صادر عن الأمواج والشدو صادر عن خطا الرُّعيان فوق العشب

س) ماذا أفاد ورود كلمة (كل) في البيت الأول من النص ؟

وردت كلمة ( كل) لأول مرة فى النص مضافة إلى ما (تروي به شفة الهوى فِتن الشاعر) أي آماله وطموحاته وأشواقه.. ليصبح البيت الأول هو مجمع النص ، ومنطلق المعنى فيه ، فوطنه هو كل شيء يتمنّاه، أيا كانت تفاصيل هذا المتمنَّى .

س) علل: يرى النقاد أن البيت الأول هو مجمع النص ومنطلق المعنى فيه.

السبب فى ذلك: 1- افتتاح النص بالاعتراف الصريح بحب الوطن فى قوله "أهواك يا وطنى"

2- مجىء كلمة (كل) مضافة إلى (ما تروى به شفة الهوى فتن الشاعر) أى أماله وطموحاته وأشوقه.. ليصبح البيت الأول هو مجمع النص... و منطلق المعنى فيه، فوطنه هو كل شىء يتمناه أيا كانت تفاصيل هذا المتمنى.

س) كيف عبر الشاعر عن الصعوبات والمحن التى تواجه الوطن؟ وبم تعهد؟

عبر عنها بكلمة "الليل" مع وعد بتبديدها مهما تكن قوته وبطشه فلابد من كشفه وإزاحته بكل إمكانات الوطن وكل ما حوته أرضه وجوه من هواء وأزهار بل و بأعمار أهله.. الجميع يصير –عند التحدى– نارًا تأتى على هذه الشدة، وكأنها حلم مزعج يجب الخلاص منه والانتصار بكل وسيلة.

س) يدور النص حول محورين. فما هما؟

يدور حول محورين (حب الوطن- الفداء والتضحية فى سبيله ومن أجله).

س) بم تعلق على التصوير فى النص؟

يزخر النص - ككثير من شعر "محمود حسن إسماعيل - بالكثير من الصور التى تتابع فى كثافة عالية تحمل على القول بأنه يستخدم لغة خاصة تحفل بالإفراط فى التجوز والإبعاد فيه فجاءت صورة فى غير قليل من المواضع كثيفة ومتداخلة.

س) - "(نغمته تعطرنى) بم تعلق على هذا التصوير؟

استعارة مكنية تصور النغمة عطرًا يعطره. والمفروض أن النغمة تلذ فى سمعه ولكنه عبر عما تلذه حاسة السمع بما تلذه حاسة الشم (تراسل الحواس)

س) بم تعلق على الموسيقا فى هذا النص؟

نوع الشاعر فى موسيقا القصيدة فجاءت ساحرة فيها رشاقة موحية بالحب والسعادة والتفاؤل كذلك القافية وما تنشره من عبق الحب والأمل لهذا الوطن.

س) كيف تحققت الوحدة الفنية للقصيدة؟

تحققت الوحدة الفنية للقصيدة من خلال وحدة الموضوع إذ يدور حول حب الشاعر للوطن وذكرياته الجميلة، ووحدة الجو النفسى المتمثلة فى العاطفة الجياشة لهذا الحب.

س) في الوطن كل ما يتمناه الشاعر ويطمح إليه .. وضح

فى الوطن الجمال بكل ألوانِه وأشكالِه فيه (السِّحر والحبُّ) بل إنه هو منبع السِّحر، ومصدر الحب الذي تخفق به كلُّ قلوب أبنائه وفيه (التسامح، (المسجد إلى جوار الكنيسة ، والهلال إلى جانب الصليب وأبناء الوطن الواحد يجمعهم حبُّ الوطن والاستعداد لحمايته والدفاع عنه مهما تكن التحديات والصعاب

س) وسائل الدفاع عن الوطن ليست مقصورة على السلاح وضح كيف عبر الشاعر عن ذلك ؟

وسائل المقاومة أو الرفض ليست مقصورة كما قد يتصوَّر البعض على السلاح خاصة حين يتعلق الأمر بحب الوطن والدفاع عنه.. ففى هذه الحالة تصبح حماية الوطن والدفاع عنه بكل وسيلة ممكنة فرضا على كل ماينتمى إلى هذا الوطن وكل من ينتمى إليه وكل ماحوته أرضه وجوُّه من هواء وماء وأزهار، بل وبأعمار أهله بكل وسيلة وبأية وسيلة

س) إلام رمز الشاعر بكلمة الليل ؟ وما علة تكرارها في النص ؟ وما موقفه منه ؟

رمز الشاعر بكلمة ( الليل ) إلى المحن ، مع وعد بتبديد هذا (الليل) مهما تكن قوته وبطشه، فلابد من كشفه وإزاحته بكل إمكانات الوطن.. الجميع يصيرعند التحدي نارا تأتى على هذه الشدة الليل وكأنها حلم مزعج يجب الخلاص أو الإفاقة منه والانتصار عليه ولايمل الشاعر من تكرار هذا المعنى ولا من تكرار الصُّور للتعبير عنه هذا الليل تأكيدا على ضرورة القضاء عليه وإزالته .

س) – ماذا تحمل عبارة ( أهواك يا وطني ) من دلالة ؟ ولم تكررت في النص

الاعتراف صريحا بهذا الحب ( أهواك ياوطنى) وهى الجملة التى تكررت فى النص بنفس تركيبها أو ببعض مفرداتها مع شىء من التنويع يزيد من عمق هذا الحب.

س) تزاحم الصور يدفعنا إلى قول أن الشاعر يستخدم لغة خاصة . بم تتميز هذه اللغة ؟

يزخر النص بالكثير من الصور التى تتتابع فى كثافة عالية تحمل على القول بأنه يستخدم لغة خاصة تتميز بــ :

- الإفراط فى التجوز - والإبعاد فيه فجاءت صوره فى غير قليل من المواضع كثيفة ومتداخلة على سبيل التمثيل :

- ( شفة الهوى التى تروي فتن الشاعر (وتشبع أشواقه - اللحن الذي يعزف الشاعر ويعزفه الشاعر - وصفق الموج الذي يطرب الشاعر و يناغمه وصوت خطا الرُّعيان فوق العشب يصبح (شدوا يسحر الشاعر)

أهم الأسطر الشعرية في النص :

نص المساء لمطران

س) كيف تناول مطران الطبيعة في الأبيات ؟

يصور الشاعر الطبيعة حية ناطقة ممتزجة بنفسه ويتخذ من صور الطبيعة ما يتعادل مع أحاسيسه ومشاعره ولا يقتصر على التصوير الخارجي لها فحسب بل كل ما في الطبيعة صدى لما في نفسه وما في نفسه صدى للطبيعة ، فالقصيدة صورة كلية لمشاعر الحب المنعكسة على ما يرى في الكون ومظاهره وكذلك كل فكرة صورة كلية .

سمات الشعر الرومانسي في النص :

- حب الطبيعة وظهور مسحة الحزن والتشاؤم - وضع عنوان للقصيدة يعبر عن مضمونها

- تحقق الوحدة العضوية والصدق الشعوري - الاهتمام بالخيال الجزئي والكلي

- التجديد في مضمون القصيدة

القديم في النص : - موضوع (الوصف) وهو غرض قديم - رسم بعض الصور القديمة

- قوة الأسلوب ووحدة الوزن والقافية مع - الألفاظ التراثية (كدرة - الغمرات)

اللــــون الأدبــــي : ( الأدب الوجداني) لأن الشاعر يتحدث فيه عن إحساسه ووجدانه

سمات الأدب الوجداني :

1) صدق العاطفة وحرارتها والألفاظ الموحية 2) روعة الخيال وترتيب الأفكار

الفــن الشعــــري : الشعر الغنائي (ذاتي ، قصير ، أسلوبه ثابت ، موضوعاته قديمة ، في قصيدة)

نوع الشاعر في النص بين الأسلوب الخبري والإنشائي للتأكيد والتعبير عن فكرته وعاطفته ومشاركة القارئ له في عاطفته .

- كرر الشاعر كلمة علة ليدل على تنوع الألم وكثرته ، وكرر كلمة متفرد ليوضح حزنه الشديد

- الإضافة لياء المتكلم في النص لبيان انها خاصة بالشاعر وحده

- الجمل الاسمية في النص تدل على الثبات والاستقرار والجملة الفعلية المضارعة للتجدد والاستمرار

- من التشبيهات الهامة :

( تكون دوائي – عبث طوافي – منفاي علة – أوليس نزعا – مآتم الأضواء – كهذي الصخرة )

من الاستعارات الهامة : ( يشف الجسم – شاك ،يجيبني – خفاق ضائق – تغشى البرية – معتكر ، قريح – دمعة للكون – النهار مودع )

من الكنايات :( القلب بين مهابة ) وهي كناية عن الاضطراب والحيرة

(آنست يومي ) كناية عن نهاية الشاعر

س) بم نفسر استخدام مطران للمحسنات البديعية ؟

استخدام مطران للمحسنات البديعية ليس مقصودا لذاته وليس متكلفا بل جاء لغرض موسيقي كحسن التقسيم والجناس يعطي جرسا موسيقيا أو لغرض معنوي كالطباق يبرز المعنى ويقويه

س) ما سمات النزعة الوجدانية عند مطران من خلال الأبيات ؟

- حب الطبيعة والارتباط بها - التعبير عن مشاعر الحب الصادق - مسحة الحزن والتشاؤم

س) القصيدة تبين مطران مرحلة انتقالية بين الكلاسيكية والرومانسية .. وضح .

المهم في الأبيات الأولى :

إِنِّي أَقَمْتُ علــي التِّعِلَّـــــــةِ بالمُنَى في غُرْبَةٍ - قالوا - تكونُ دوائِـي

إِنْ يَشْفِ هذا الجِسْمَ طِيبُ هَوائِها أَيُلَطِّفُ النِّيــــــــرانَ طِيبُ هَـــواءِ ؟

عَبـَثٌ طَوافِي فـي البــــــلادِ وَعِلَّةٌ في عِلَّــــــــةٍ منفــــاي لاسْتِشْفَاءِ

مُتَفَـــــــرِّدٌ بصَبابَتِـــــي مُتَفــــــَرِّدٌ بكـــآبَتِـــــي مُتَفَــــــــرِّدٌ بعَنائِـــي

- قيمة الجملة الاعتراضية قالوا للاحتراس وتشكك في نفع الأسكندرية في علاجه وتبين أن ذهابه لم يكن برغبته ، في البيت طباق ، وتشبيه ، واستعارة تصريحية

- قيمة الشرط في البيت الثاني تشكك في نفع الهواء في علاج الروح وفيها إيجاز بحذف جواب الشرط ، في البيت إطناب بالتكرار ، وفيه قصر بالتقديم للمفعول به

- البيت الثالث تقديم الخبر على المبتدأ للاهتمام بالخبر وبيان عدم نفع ما يفعله ، وفيه تشبيه ، وطباق

- البيت الرابع نتيجة للأبيات قبله وتجوز تعليل

- الأسلوب خبري إلا البيت الثاني استفهام للنفي

- البيت الرابع يضم جمله رابط نفسي واحد لذلك لم يستخدم حرف العطف وفيه ترتيب وحسن تقسيم

المهم في الأبيات التالية :

شَـاكٍ إلي البحرِ اضْطِرَابَ خَواطِرِي ** فَيُجِيبُنِي برِياحِـــــهِ الهَوْجــــاءِ

ثـاوٍ علــــي صَخْرٍ أَصَـــــمَّ وَلَيْتَ لي ** قَلْبًــــا كهَذِي الصَّخْرَةِ الصمَّاءِ

يَنْتابُها مَــــــــوْجٌ كمَـــوْجِ مَكَارِهِــي ** ويَفُتُّهــا كالسُّقْمِ فِي أعْضَائِـــي

والبحـــرُ خَفَّـــاقُ الجَــوانِـبِ ضَائِـقٌ ** كَمَدًا كصَدْرِي سَاعَة الإمساءِ

تَغْشَى البَرِيّـــــــَةَ كُـــــــدْرَةٌ وكأنَّهـا ** صَعِدَتْ إلي عَيْنَيَّ مِنْ أحشائِي

والأُفْــقُ مُعْتَكِـــــرٌ قَريـــ حٌ جَفْنُــهُ ** يُغْضِي على الغمراتِ والأقذاءِ

- توجه الشاعر للطبيعة يعد من أبرز سمات الرومانسية حيث شاركها الشاعر أحزانه

- خطاب الشاعر للبحر من سمات الرومانسية ، ويدل على كثرة أحزانه فلا يتسع لها سوى البحر

- في البيتين الأولين إيجاز بالحذف للمبتدأ للاهتمام بالخبر ، والجمل الاسمية تفيد الثبات والاستقرار

- الأبيات الرابع وما بعده توحي بالضيق وكآبة المنظر

- الأسلوب في الأبيات خبري للتقرير وإظهار حزن الشاعر وألمه

- قافية البيت " أحشائي " غير دقيقة لا تناسب الجو النفسي

- اعتمد في الأبيات على التشخيص في صوره ، والتشبيه المقلوب مفصلا ومجملا ، الصورة الكلية

- لاحظ قيمة ( ثاو .. أصم .. مكارهي .. خفاق .. الإمساء .. الجمع بين الغمرات والأقذاء )

المهم في الأبيات التالية :

يـــا لَلْغروبِ وما بِهِ مِنْ عَبْرَةٍ للمُستَهامِ وعِبْـــــرَةٍ للرَّأئِي

أَوَ لَيْسَ نَزْعًـا للنَّهارِ وصَرْعَةً للشَّمْسِ بينَ مآتِمِ الأضواءِ؟

- في البيتين : النداء التعجبي لإظهار الحيرة والتعجب ، والاستفهام للتعليل

- في البيت الأول كناية عن ملازمة الصورة للغروب خصوصا حرف الجر " به "

- في البيتين جناس ، وحسن تقسيم في الأول وطباق في الثاني

- نقد الشاعر في مآتم .. والأفضل جنائز

- البيت الثاني فيه الاستعارة المكنية والتشبيه وهي توحي بالضيق والحزن

المهم في الأبيات التالية :

ولقَـــدْ ذَكَرْتُكِ والنَّهـــارُ مُـــــوَدِّعٌ ***والقَلْبُ بينَ مَهابَةٍ ورَجـــــــاءِ

وخَواطِرِي تَبْدُو تجاهَ نَـوَاظِـــــرِي***كَلْمَى كَدامِيَةِ السَّحابِ إِزَائِــــي

والدَّمْعُ مِـنْ جَفْنِي يَسِيلُ مُشَعْشَعًا***بسَنا الشُّعاعِ الغارِبِ المُتَرائِــي

- البيت الأول جمع بين المهابة والرجاء طباق يبرز المعنى ويقويه ،الجمع بينها لإظهار الحيرة والمعاناة

- نقد الشاعر في قافية البيت الثاني ولا عيب عنده حيث إن إزائي تخص السحاب وهو يمر أمامه

- نقد الشاعر في قافية البيت الثالث ولا عيب فيها فالشمس تغيب تدريجيا وهي تناسب تمسكه بالأمل

- وفق الشاعر في كلمة مشعشعا وهي كناية عن شدة الامتزاج ومشاركة الطبيعة له

- الأسلوب في الأبيات خبري يكشف عن معاناة الشاعر وحزنه الشديد وأمله في لقاء من يحب

- في البيت الأول كناية وتوكيد وتضاد ، وفي الثاني تشبيه تمثيلي وطباق ، وفي الثالث مجاز مرسل وكناية .

المهم في الأبيات التالية :

والشَّمْسُ فـي شَفَقٍ يَسِيلُ نُضَارُهُ***فَـــوْقَ العقيقِ علي ذُرًا سَوْدَاءِ

مَرَّتْ خــــــلالَ غمَامَتَيْنِ تَحَـــدُّرا***وتَقَطَّـــرَتْ كالدَّمْعَـــةِ الحَمــراءِ

فكَــــأَنَّ آخِـــــرَ دَمْعَةٍ للكَوْنِ قَـــدْ***مُزِجَتْ بأخِرِ أَدْمُعِــي لـــرِثائِـــي

وكأَنَّنِي آنَسْتُ يــومــــي زَائِـــــلًا***فرَأَيْتُ في المِرآةِ كيفَ مَسائِـــي

- نقد الشاعر في ألفاظ البيت الأول لمخالفتها الجو النفسي خفف منها " سوداء "

- البيت الثاني فيه تشبيه تمثيلي رائع يكشف عن حالة الضيق لدى الشاعر

- وظف الشاعر كلمة كأن للظن وليس للتشبيه

- ابتكر الشاعر في البيت الثالث صورة ممتدة من البيت الثاني وهي بكاء الكون عليه لموته

- في البيت الثالث إطناب بالتذييل وفيه مجاز مرسل باعتبار ما سيكون

- كشفت ألفاظ البيت الأخير عن قصر العمر مهما طال "يومي " الحالة النفسية السيئة النابعة من داخله

آنست ، المرآة " ، والأسلوب في الأبيات خبري للتقرير .

- في البيت الأخير : مجاز مرسل يومي ، استعارة تصريحية : المرآة ، مسائي

- كلمة مسائي تؤكد الاهتمام الرومانسي بوضع عنوان للقصيدة وتوفر الوحدة العضوية

نص غربة وحنين

تذكر جيدا : 1) النص من وطنيات شوقي فهو يتحدث عن الاستعمار وما يفعله بالبلاد وطرده ونفيه أبناء الوطن 2) النص من أندلسيات شوقي فهو من القصائد التي كتبها شوقي في منفاه بالأندلس 3) اللون الأدبي : النص من الشعر الوطني 4) الفن الشعري : من الشعر الغنائي (ذاتي ، قصير ، أسلوبه ثابت ، موضوعاته قديمة ، قصيدة) 3) النص من شعر المعارضات وفيه يعارض شوقي الشاعر العباسي البحتري تفوق شوقي فهو : يتذكر ويقدم الحكمة ويمزج بين الذاتية والتجربة العامة البحتري : يستجدي لنفسه يتفقان في : - الإحساس بالألم شوقي لضياع الأندلس والبحتري لضياع إيوان كسرى - جودة الصور واتساع الخيال

س) هل عارض شوقي غير البحتري من الشعراء ؟ دلل

نعم عارض شوقي ابن زيدون في نونيته وهي من أندلسيات شوقي - والنقاد منهم من يرفض المعارضات ويراها سرقات شعرية ومنهم من يراها فنا شعريا طالما أضفى عليها الشاعر من ذاته

س) يكشف نص غربة وحنين عن إحساس شوقي الصادق بالتاريخ ؟

وذلك لأنه تناول تاريخ الاندلس الإسلامية وهو ينمي منهجه المهتم بالإسلام (العرب مكة – الرسول )

وينمي منهجه المهتم بالتاريخ كما في ( كبار الحوادث وتوت عنخ آمون )

اهم سمات المدرسة الكلاسيكية في القصيدة

- تعدد الفكر في القصيدة الواحدة - الالتزام بوحدة الوزن والقافية ومناجاة الصاحبين

- تحدث إلى الباخرة على عادة القدماء في حديثهم إلى الناقة

- الألفاظ التراثية (جدد شوقي في استعمال اللغة بألفاظها وتراكيبها فهو يتخذ من القديم منطلقا للجديد )

- يتسم اسلوب شوقي بالبيانية وهو الاهتمام بالصور والأخيلة وبذلك حفل النص بالصور الجزئية

مظاهر القديم في الأبيات (كلاسيكي) مظاهر الجديد الذي أدخله شوقي على القصيدة تضمين الحكمة والتصريع الموضوع جديد فهو من الشعر الوطني وحدة الوزن والقافية ومناجاة الصاحبين الألفاظ الحديثة مثل (الفنار . البواخر) اصالة اللفظ واستخدام الألفاظ التراثية الاتجاه إلى الوحدة العضوية حديثه إلى السفينة كما حدثوا القدماء الناقة عدم التكلف في المحسنات البديعية الخيال الجزئي تعددالأغراض واعتبار البيت وحد القصيدة النص من المعارضات الشعرية

س) تشيع الموسيقا في النص .. وضح ذلك

شاعت الموسيقا في النص وتمثلت في وحدة الوزن والقافية والبدء بالتصريع وتمثلت في حروفه السين والصاد والعين والموسيقا الداخلية في المحسنات والالفاظ الموحية وروعة الصور

الوحدة العضوية

العنصر توضيحه وحــدة الموضـــوع هو حب الوطن والرغبة في العودة إليه وحدة الجو النفسي الحنين والشوق إلى الوطن والسخط والثورة على الاستعمار تــرتــيب الأفــكـار رتب أفكاره بالحديث عن الذكريات والحنين والرغبة في العودة ومساوئ الاستعمار وحديثه للسفينة ثم ختامه الرائع للأبيات .

المهم في الأبيات الثلاثة الأولى :

- البدء بالحكمة لما فيها من تأكيد الفكرة وكشف عن طبيعية الموضوع وبراعة الاستهلال

- وفق الشاعر في استخدام الفعلين اذكرا مع الصبا ففي الصغر يكون العقل صغير ويحتاج للتذكر

و صفا مع الشباب حيث نضج العقل وحاجته للوصف

- وفق الشاعر في وصف ملاوة من شباب يدل على جمالها

- يؤخذ على الشاعر عصفت مع الصبا لما بينهما من تناقض وأراد الشاعر مرور الفترة بسرعة

- البيت الأول يفيض بالموسيقا نتيجة التصريع والجناس

- البيتين الثاني والثالث فيهما صورة ممتدة وفي البيت الثالث خيال متداخل

1- اختلافُ النَّهـــارِ واللَّيْـلِ يُنْـسِي *** اِذْكُـــرَا لي الصِّبَا وأَيَّامَ أُنْسـِي

2- وَصِفا لِــــــي مُلاوَةً مِنْ شَـبابٍ *** صُوِّرَتْ مِنْ تَصَوُّراتٍ وَمَـسِّ

3- عَصَفَتْ كالصَّبَا اللَّعُوبِ ومــَرَّتْ *** سِنـــَةً حُلْـــــوَةً ولَــــذَّةَ خـلْسِ

المهم في الأبيات التالية :

4 - وسَلا مِصْرَ هَلْ سَلا القَلْبُ عَنْها أَوْ أَسَا جُرْحَهُ الـزَّمانُ المُؤَسِّي؟

5 - كُلَّمَــــــا مـــــرَّتِ اللَّيــالي عَلَيْـه رَقَّ وَالعَهْدُ فـــي اللَّيالي تُقَـسِّي

6 - مُسْـــتَطارٌ إذا البَوَاخِـــــرُ رَنَّتْ أوَّلَ اللَّيْلِ أَوْ عَوَتْ بَعْـدَ جَرْسِ

7 - رَاهِبٌ في الضُّلوعِ للسُّفْنِ فَطْنٌ كُلَّمَــــا ثُـــرْنَ شــــاعَهُنَّ بنَقْسِ

- صدق العاطفة الحزينة المتحسرة شديدة التعلق بالوطن كشف عنها من خلال : الألفاظ ـ الأخيلة

- تنوع الأسلوب بين الخبر والإنشاء للتأكيد والتشويق وبيان مدى حزنه

- البيت الأول أيضا فيه موسيقا عالية نابعة من الجناس التام والناقص

- تنوع الصور بين المكنية : سلا مصر ، سلا القلب ، التصريحية : الجرح ، نقس .. التشبيه : راهب : الكناية مستطار إذا وكلها تكشف عن الحزن والألم والتعلق بالوطن

- يشيع في الأبيات الحذف : المؤسي ، تقسي حذف م به ، مستطار ، راهب ، فطن .. حذف المبتدأ .

المهم في الأبيات التالية :

- يا بْنَةَ اليَمِّ ما أبـــــوكِ بَخِـــيلٌ *** مَالَهُ مُولَعًـــــــــا بمَنْعٍ وحَـــبْسِ؟

- أَحـــرَامٌ على بَلابِلِهِ الـــــدَّوْحُ *** حلالٌ للطَّيْرِ مِنْ كُــــــلِّ جِــنْسِ ؟

- كُلُّ دَارٍ أَحَــــقُّ بالأَهْـــــــلِ إِلا *** في خبيثٍ مِنَ المَـذاهِبِ رِجـْسِ

- نَفَسِي مِرْجَلٌ وقَلْبِي شِـــــــرَاعٌ *** بهِما في الدُّموعِ سِيرِي وأَرْسِي

- وَاجْعَلِي وَجْهَكِ الفَنَارَ ومَجْرَاكِ *** يَدَ الثَّغْرِ بينَ (رَمْلٍ) وَ (مَكْسِ)

- خطاب الشاعر السفينة يظهر الحزن والحسرة والاستعطاف

- لم يوفق شوقي في القافية حيث كرر حبس بعد منع ولم تضف جديدا ، كذلك ذكر رجس بعد خبيث

- ضمن شوقي الحكمة في الثالث لتأكيد فكرته في عدم أحقية المستعمر وبيان فساد رأي المستعمر

- ابتكر شوقي الصورة في البيت الرابع حيث رسم بالتشبيه كل ما تحاتج إليه السفينة للتحرك

- ذكر شوقي : الفنار ، رمل ، مكس لارتباطه بها فهو يتلذذ بذكرها ويعبرعن حبه لها .

في الأبيات خلل في الترتيب الفكري حيث ارتبط البيت الأول بالبيتين الرابع والخامس في الفكرة

- البيت الثاني من أبلغ الأبيات الشعرية فقد احتوى على الطباق والمقابلة والاستعارة التصريحية والاستعارة التمثيلية وه من الأبيات التي صارت تجري مجرى المثل

في رثاء مي

س) ما جوهر الشعر عند شعراء الديوان؟ وما دور الصورة عندهم؟ وعلام حرصوا؟

جوهر الشعر كما تراه مدرسته من كونه تعبيرًا عن ذات صاحبه ووجدانه وتعظيم دور الصورة فى نقل إحساس الشاعر والحرص على تماسك القصيدة

س) - ما الغرض الشعرى الذى يندرج تحته النص؟

النص غرضه (الرثاء) رثاء الأديبة مى زيادة.

س) - تبدأ القصيدة بسؤال لا ينتظر له جواب، لكن الشاعر يلقيه. علل.

يبدأ الشاعر قصيدته بسؤال لا ينتظر جوابًا؛ لأن جوابه معروف، وهو رحيل "مى"، ولكن الشاعر يلقيه ليتولى بنفسه الإجابة عنه فى صورة حديث مفصل عن الأديبة التى رحلت وتركت ما اعتاده أصحابها

س) ما هدف العقاد من سؤاله فى هذا المقطع الثانى؟ (إلى أى شىء يتوسل العقاد بهذا السؤال؟)

يتوسل به إلى استعراض صفات الأديبة الكبيرة التى يقدم رثاءها، هذه الصفات منها ما هو حسى، مثل حلاوة الحديث وجمال الصوت، ومنها ما هو معنوى، كالأخلاق الحميدة التى يحبها الجميع ، أما جمالها القدسى فصفة تجمع بين الحسية والمعنوية، فللجمال جانبه المحسوس- ربما بأكثر من حاسة-، ومع ذلك فهو (جمال قدسى) والقدسى هو الطاهر، نسبة إلى القدس، وهو الطهر، وهو صفة لها طابعها المعنوى.

س) - فى نهاية المقطع الثالث صدمة وعودة مفاجئة للواقع . وضح ذلك.

الشاعر بعد أن انتهى من عظمة صفات مى عاد - فجأة- إلى الواقع، واقع الموت والفناء، والذى قضى على كل هذه الصفات، الحسى منها والمعنوى، وقد واراها جميعها التراب على نحو لا يكاد يصدق بسبب فداحة الخسارة، فإذا به يتساءل تساؤل المصدوم المتشكك، وهو سؤال بغير أداة دل عليه ما نتصوره من طريقة إلقائه، وما تحمله من استفظاع الخساره وجسامة النقد: كل هذا فى التراب.

س) - "كل هذا فى التراب؟!" ماذا يحمل هذا السؤال فى طياته؟ وإلام أفضى؟

يحمل السؤال فى طياته - إلى جانب الشعور بفداحة الخطب- ما يشبه التعجب، وعدم التصديق، بل ما يشبه الاحتجاج والغضب إلى كثير من الألم.

- وأفضى إلى صيحة حملها الجزء المكمل للسؤال السابق، وإذا كان السؤال هو: كل هذا فى التراب؟ فقد حمل الجزء المكمل صيحة هى من قبيل الإجابة، تقول: "آه من هدا التراب"

س) - كلمة "آه" تحمل العديد من المعانى. وضحها.

"آه" كلمة تقال عند الشكاية أو التوجع، وهى إن حملت معنى الألم، وربما التسليم بما وقع، تحمل إلى جانب ذلك بمساعدة السياق الذى وردت فيه معنى التحدى للموت، الذى لن يستطيع أن يطمس آيات مى أو سيرتها، وما أبدعت فى حياتها وما خلفت من آثار.

س) فى المقطع صيحتان: صيحة إنكار وصيحة إقرار. وضحهما.

يصيح الشاعر متسائلًا – فى الظاهر– ومؤكدًا- فى الواقع- هذه النهاية المؤلمة (كل هذا التراب؟) ثم ليتبع هذه الصيحة صيحة التساؤل التعجبى الإنكارى الرافض - بصيحة أخرى (آه من هذ التراب) تحمل إقرارًا وتسليمًا بالحقيقة الصادمة وتحمل - فى الوقت ذاته- شكوى من هذه الحقيقة.

س) - الشاعر لا تفارقه روح التحدى وهو يخاطب التراب. اشرح ذلك.

يدرك الشاعر أن التراب لن يرد ما غيبه فى جوفه، وأن من العبث أن يأمل أحد فى ذلك، وعلى هذا لا تفارقه روح التحدى وهو يخاطب التراب، فهذا التراب –وإن وارى من مى جسدهاغير قادر على أن يحجب مآثرها وفضلها وإبداعاتها التى لا سلطان له عليها، ولا قدرة له على إخفائها، لأنها فوق سلطانه وأكبر من قدرته.

س) تتماسك المقطوعات الأربع بقوة على المستويين اللفظى والمعنوى.وضح.

- أولًا: على المستوى اللفظى: يتوزع عدد من الأساليب وبخاصة الإنشائية على مساحة النص فتشيع الإحساس بتماسك أجزائه.

- ثانيًا: على المستوى المعنوى: جاء النص متماسكًا تسلم بدايته إلى الانتقالات التى عبر خلالها إلى نهايته. فى البداية –وفى المقطوعتين الأوليين خاصة– تعبر مواضع الاستفهام المتتابعة عن صدمة الشاعر بمفاجأة الفقد لتلك الأديبة الذائعة الصيت.

س) - علل: كثرة الأساليب الإنشائية فى النص. - عما تعبر مواضع الاستفهام المتتابعة فى القصيدة؟

يتوزع عدد من الأساليب وبخاصة الإنشائية على مساحة النص فتشيع الإحساس بتماسك أجزائه. تتابع الاستفهامات فى القصيدة والتى تعبر عن صدمة الشاعر بمفاجأة الفقد لتلك الأديبة الذائعة الصيت فراح يتساءل وكأنه غير مصدق أو كأنه لا يستوعب أن تخلف عادتها فى احتلال صدر المجلس فى منتداها والتحدث إلى رواده من صفوة الأدباء والمثقفين.

س) - ما قيمة السؤال بـ "أين" متبوع باسمها "أين مى؟"؟

يأتى السؤال فى البداية بـ "أين" متبوعة باسمها (أين مى) وكأنه لا يتصور موتها وإنما يسأل عن مكان وجودها فحسب ثم يتغير التابع بعد "أين" يقول: (أين ولى كوكباه أين غاب؟!) بمعنى: أين ولت وأين غابت .

س) - ما قيمة الفعلان "ولى- غاب" بعد "أين" فى قوله "أين ولى كوكباه أين غاب؟!"

(ولى وغاب) بعد (أين): يدلان على تحول الاستفهام من السؤال عن غياب مطلق إلى سؤال عن رحيل إلى نهاية حزينة محتومة، ونهاية لم تعصمها منها كل صفاتها الحميدة من خلق وفصاحة وذكاء وجمال.

س) ما المعانى التى تحملها كلمة "وي"؟

(ويك) اسم فعل يحمل معانى متعددة ومتداخلة من التعجب والزجر والتهديد أيضًا، وكلها معان موجهة إلى هذا التراب الذى يرى لنفسه القدرة على مواصلة انتهاب النفوس والأعمار. (ويك ما أنت براد ما لديك؟) ناسيًا أن مجد مى (غير موكول إليه)، و لا هو مما يستطيع أن يحجبه

س) تتدرج بنية الدلالة الشعرية فى النص. وضح هذا التدرج.

تتدرج بينة الدلالة الشعرية من صدمة المفاجأة بالفقد إلى التحسر على الفقيدة والتوجع لخسارتها باستخدام الصيغة الدالة للتعبير عن هذا الإحساس.. إلى الثورة على الموت، ثم تحديه والتأكيد على خلود الأديبة

س) بم اتسمت الصور البيانية فى النص؟

- جاءت الصور لتعكس مدى الألم لفقدان مى من خلال ذكر محاسنها ومنزلتها كما جاءت فى موضعها غير متكلفة تعكس حسرة المشاعر وألمه.

س) ما مظاهر التطوير فى موسيقا العقاد؟ علل: نوع العقاد فى قافيته.

نوع فى قافية القصيدة وهو مظهر من مظاهر التطوير فى موسيقاها، وقد اختار قافيته ملائمة للحالة النفسية.

س) ما مدى تحقق الوحدة الفنية فى القصيدة؟

تحققت الوحدة الفنية من خلال الترابط الواضح والبنية المتماسكة والناجمة عن وحدة الفكر وحدة الشعور والجو النفسى الحزين.

س) ما المدرسة التى ينتمى إليها النص؟ وماذا ظهر فيه من خصائصها؟

مدرسة الديوان : خصائصها الوحدة العضوية- وضوح الجانب الفكرى- الصدق فى التعبير والبعد عن المبالغات - رسم الصورة الكلية - ذاتية التجربة - تنوع القوافى.

س) وضح نوع الأسلوب فيما يلى ثم بين غرضه البلاغى: كوكباه.

- (كوكباه) أسلوب ندبة وغرضه التفجع وإظهار الحسرة والم.