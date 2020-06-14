يتبقى القليل في عمر المجلس.. عبد العال: نصوص قوانين مجلسى النواب والشيوخ لن تخرج إلا بالتوافق

النواب قائلا إنه لن يتم إخراج نصوص قوانين مجلسى النواب أو الشيوخ إلا بالتوافق بين نواب هذه القاعة.

وتابع: "أتمنى أن نتوافق حول الموازنة، والنواب، والشيوخ، كله سوف ينتهي، على أكمل وجه".

وتضمن جدول أعمال الجلسات مناقشة عدد من مشروعات قوانين هامة، وهى التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020 /2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 /2021.

ومن المقرر أن يناقش خلال جلسته عددا من مشروعات القوانين، بالإضافة إلى أخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين التي انتهى من مناقشتها.

وبدأت منذ قليل الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، ومن المقرر أن يناقش خلال جلسته عددا من مشروعات القوانين، بالإضافة إلى أخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين التي انتهى من مناقشتها.

كما يناقش أيضا مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبدالمنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الموضوع.









وأيضا يناقش المجلس مشروع قانون مقدما من النائب عبد الهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: سلامة الرقيعي، مصطفى كمال الدين حسين، عبدالمنعم العليمي، محمد عبد الغني، وعشر عدد الأعضاء، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب: محمد عطا سليم، والدكتور عفيفي كامل، وأكمل قرطام، في ذات الموضوع.







