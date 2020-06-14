استجابة لرأي ائتلاف الأغلبية .. عبد العال يعدل جدول الجلسة العامة للبرلمان

تراجع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب ، أمام اعتراض أغلب أعضاء المجلس على تعديل جدول أعمال المجلس، وبدأ في مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن قوانين الانتخابات.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بعدما بدأ عبد العال، في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، إلا أن ذلك تسبب في حالة من الرفض بين النواب.





وسجل ائتلاف دعم مصر موقفا رفض خلاله تغيير جدول الأعمال، وكذلك رفض حزب مستقبل وطن، على لسان أشرف رشاد، تغيير جدول الأعمال.









وبرر علي عبد العال، السبب في ذلك نظرا لحالة الخلاف حول نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ.









وبعد أن بدأ بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية في عرض تقريره قام علي عبد العال، برفع الجلسة لمدة 5 دقائق لتعديل جدول الأعمال.









وكان قد أعلن النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية لائتلاف دعم مصر تمسك الأغلبية بجدول الأعمال المتعلق بمناقشة قانون مجلس النواب وليس الموازنة العامة للدولة.









جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث استجاب رئيس البرلمان لطلب الأغلبية قائلا " ليس لدي مانع و نبدأ بقانون مجلس النواب".









وأضاف رئيس البرلمان " نبدأ مناقشة قانون مجلس النواب و نناقش الموازنة في وقت لاحق.









وكان القصبي قد قال خلال الجلسة العامة " القاعة جاهزة لمناقشة قوانين الشيوخ و النواب و ارجو الانحياز لرأي الأغلبية".









وكانت الجلسة قد بدأت بمناقشة الموازنة العامة للدولة الأمر الذي اعترضت عليه الاغلبية مطالبة بالعودة لجدول الأعمال المعروض بمناقشة قوانين الانتخابات.