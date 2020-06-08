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ائتلاف دعم مصر يوضح شروط الترشح لمجلس الشيوخ.. وموعد نقل مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:01 ص
عبد الهادي القصبي،
عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر
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اسراء صبري
قال عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن صباح أمس تقدم ائتلاف دعم مصر بمشروع قانون خاص بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى بعض التعديلات الخاصة بمجلس النواب، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ  المصري كان له تاريخ تشريعي قوي، كما أنه كان يضم أهل العلم والخبرات.

وأوضح عبدالهادي القصبي، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أن مجلس الشيوخ مهم جدا في الحياة التشريعية في مصر، مشيرا إلى أن الشمروع المقدم لمجلس الشيوخ يتضمن عدة أسس منها: أن يشكل هذا المجلس من 300عضو، بيتم انتخاب ثلثي أعضائه والثلث بيتم تعينهم عن طريق رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر، أن أهمية هذا المجلس تتمحور في كونه يجمع مجموعة كبيرة من الخبراء والمختصين، لافتا إلى أن إضافة هذا المجلس في هذا التوقيت يسمح بتمثيل العديد من الاحزاب والقوى السياسية المختلفة، وإمكانية التعبير عن رأيهم.

وأشار إلى أن هناك اشتراطات خاصة لمن سيلتحق بهذا المجلس وأهمهم، هو أن يكون حاصل على مؤهل عالي وإلا يقل عن 35 عاما.

وتابع: أن التعديلات التى تم تقديمها فيما يخص مجلس النواب، تم فيها الحفاظ على عدد أعضاء المجلس الحالي، وهم 568 نائب، بالإضافة إلى مراعاة كافة الشروط الواردة في الدستور فيما يخص المقاعد.

ولفت إلى أن التعديلات الحالية شملت أيضا أن يكون النظام الانتخابي 50% بالنظام الفردي و5% بالقوائم، لافتا إلى تخصيص 25% من المقاعد للمرأة، كما أن المجلس يراعي كل فئات الشعب.

وواصل قائلا : أن مجلس النواب سيعقد جلستة القادمة فى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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