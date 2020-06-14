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سيارات

تعرف على أسباب تغيير لون زيت محرك السيارة إلى الأسود

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:26 م
زيت المحرك
زيت المحرك
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اشرف عطية
 زيت المحرك يعتبر من اهم سوائل السيارة لان له دور رئيسي في العناية بمحرك السيارة والحفاظ عليه من التلف، حيث يعمل الزيت على تخفيض درجة حرارة المحرك، وعلى تخفيف عملية الإحتكاك بين أجزاء المحرك المعدنية، وتوفير بطانة لزجة تمنع تآكل المحرك لتطيل من عمره ويقوم بجعل الرايش الناتج عن الاحتكاك في اسفل المحرك .

ويجب عليك الإهتمام بزيت المحرك وفحصه كل فترة للتأكد من جودته ومنسوبه وتغييره في مواعيده، وينصح دائمًا بضرورة التغيير بعد 5000 او علي حسب طريقة استخدام السيارة ولكن يفضل قبل 10.000 كم في حالة أن الزيت مصمم للسير مسافات طويلة .

ونلاحظ عند موعد تغيير الزيت أن لونه قد أصبح أسود، ويعتقد البعض أن المحرك أصابه التلف، لكن هذا اعتقاد خاطيء حيث يعمل الزيت في المحرك تحت ظروف قاسية من درجات الحرارة العالية جدًا داخل المحرك مع الإحتكاك المستمر لأجزاءه الداخلية، وهي التي تحول الزيت مع مرور الوقت إلى اللون الأسود و هذا امر طبيعي و يدل علي ان الزيت يقوم بوظيفته الاساسية في تنقية الشوائب .

و يقول  بعض السائقين انه يوجد بعض الزيوت تستمر في لونها الطبيعي حتى بعد استهلاك 5000 كلم سير، لكن أجاب الخبراء على هذا بأن هذا الزيت لم يتعرض لضغوط كبيرة مثل الزيت الآخر، مثل عدم السفر به لمسافات طويلة “حيث كانت الطرقات مستقيمة ومسطحة والقيادة على فترات بسيطة” أو وجود السيارة في أجواء ليست شديدة الحرارة مما يجعل الزيت يبقي دائما في درجة حرارة ليست بعالية .
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