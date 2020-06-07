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سيارات

حالات يجب فيها تغيير زيت المحرك علي الفور

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:01 م
زيت المحرك
زيت المحرك
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اشرف عطية
يعتبر زيت المحرك من أهم الأشياء التي تعمل على حماية المحرك من الصداء و تغلف أجزائة الداخلية لحمايتها من الاحتكاك وتساعده على العمل، خصوصا أن زيت المحرك له دور أساسي في درجة الحرارة وحمايته من الانصهار أثناء العمل و يوجد بعض الحالات التي يجب فيها تغيير زيت المحرك فورا وهذا ما سنتناوله في هذا الموضوع .

في بداية الأمر يجب مراعاة تغيير زيت المحرك في التوقيت المناسب له، حتى لاتضر المحرك و تقلل من عمره الإفتراضي، لكن في بعض الأحيان يجب تغيير زيت المحرك فورًا دون الإنتظار حتى الموعد المحدد .


حالات يجب تغيير فيها زيت المحرك فورا :

1- في حالة تشغيل المحرك علي طريق سفر طويل بشكل دوري و دون راحة مما يؤدي إلى تلف الزيت نتيجة امتلائه بالشظايا وبقايا المعادن الدقيقة بسبب الاحتكاك المكثف لاجزاؤة الداخلية .

2- القيادة في اجواء شديدة الحرارة

3- في حالة ترك السيارة لفترات طويلة دون تشغيل

4-عند  تغير لون الزيت إلي الاسود فهو يدل على إحتراق الزيت، نتيجة الإستخدام السيء للسيارة، والتحرك بصفة مستمرة دون راحة ويجب عليك تغييرة فورا لتحمي المحرك

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