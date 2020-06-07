حالات يجب فيها تغيير زيت المحرك علي الفور

يعتبر زيت المحرك من أهم الأشياء التي تعمل على حماية المحرك من الصداء و تغلف أجزائة الداخلية لحمايتها من الاحتكاك وتساعده على العمل، خصوصا أن زيت المحرك له دور أساسي في درجة الحرارة وحمايته من الانصهار أثناء العمل و يوجد بعض الحالات التي يجب فيها تغيير زيت المحرك فورا وهذا ما سنتناوله في هذا الموضوع .
في بداية الأمر يجب مراعاة تغيير زيت المحرك في التوقيت المناسب له، حتى لاتضر المحرك و تقلل من عمره الإفتراضي، لكن في بعض الأحيان يجب تغيير زيت المحرك فورًا دون الإنتظار حتى الموعد المحدد .
حالات يجب تغيير فيها زيت المحرك فورا :
1- في حالة تشغيل المحرك علي طريق سفر طويل بشكل دوري و دون راحة مما يؤدي إلى تلف الزيت نتيجة امتلائه
بالشظايا وبقايا المعادن الدقيقة بسبب الاحتكاك المكثف لاجزاؤة الداخلية .
2- القيادة في اجواء شديدة الحرارة
3- في حالة ترك السيارة لفترات طويلة دون تشغيل
4-عند تغير لون الزيت إلي الاسود فهو يدل على
إحتراق الزيت، نتيجة الإستخدام السيء للسيارة، والتحرك بصفة مستمرة دون
راحة ويجب عليك تغييرة فورا لتحمي المحرك