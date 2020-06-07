حالات يجب فيها تغيير زيت المحرك علي الفور

في بداية الأمر يجب مراعاة تغيير زيت المحرك في التوقيت المناسب له، حتى لاتضر المحرك و تقلل من عمره الإفتراضي، لكن في بعض الأحيان يجب تغيير زيت المحرك فورًا دون الإنتظار حتى الموعد المحدد .





حالات يجب تغيير فيها زيت المحرك فورا :



1- في حالة تشغيل المحرك علي طريق سفر طويل بشكل دوري و دون راحة مما يؤدي إلى تلف الزيت نتيجة امتلائه بالشظايا وبقايا المعادن الدقيقة بسبب الاحتكاك المكثف لاجزاؤة الداخلية .



2- القيادة في اجواء شديدة الحرارة



3- في حالة ترك السيارة لفترات طويلة دون تشغيل



4-عند تغير لون الزيت إلي الاسود فهو يدل على إحتراق الزيت، نتيجة الإستخدام السيء للسيارة، والتحرك بصفة مستمرة دون راحة ويجب عليك تغييرة فورا لتحمي المحرك

