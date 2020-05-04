تعرف على سبب نقص زيت المحرك.. تفاصيل

يهتم محبو السيارات بسياراتهم وبالأخص زيت المحرك، لأنه المسئول الأول عن سلامة المحرك من الاحتكاكات، ويجب إضافته للأجزاء الداخلية لـ المحرك لضمان أطول عمر افتراضي.







وبجانب العمر الافتراضي الطويل، يمكن لـ زيت المحرك أن يمنح سيارتك أداءً ممتازا علي الطريق لأن الزيت يعتبر هو المايسترو بالنسبة للمحرك.

اسباب نقص زيت المحرك :

1- تتسرب كميات صغيرة من الزيت إلى غرفة الاحتراق

2- تعرض المحرك لدرجة حرارة شديدة بسبب نقص مياة التبريد

3- وجود تسريب من فلتر الزيت

4- وجود تسريب من كارتيرة الزيت

5- استخدام لزوجة غير مناسبة للمحرك

وفي الفيديو التالي، نتعرف على كيفية اختيار الزيت المناسب للمحرك، ونسبة اللزوجة المناسبة لكل محرك، ومعنى الأرقام والرموز الموجودة على جالون الزيت.



زيت المحرك المناسب لسيارتك :

اختلاف أنواع زيوت المحركات، تضع الجميع في حيرة، خاصة وإذا ما كانت لديك سيارة جديدة امتلكتها للتو، لذا عليك اتباع المزيد من الإرشادات الهامة التي تساعدك في كيفية اختيار زيت محرك السيارة، فكل محرك يمكن اختيار زيت معين له، وذلك من أجل تحسين مستوى أداء المحرك.

ولعل اختلاف نوع زيت محرك السيارة يختلف باختلاف المواد المضافة، وهي ما تجعل الزيوت المختلفة تعطي مستوى لزوجة وأداء مختلف للمحرك، والخلاصة من ذلك إن عليك التركيز جيدًا في مستوى لزوجة زيت محرك السيارة قبل اختياره لسيارتك، وايضًا النظر على المواد المضافة إلى الزيت.

اضرار عدم تغيير زيت المحرك

1- خروج دخان ابيض من عادم السيارة.

2- ارتفاع درجة حرارة المحرك .

3- ظهور ضوء لمبة التحذير الخاصة بالزيت في لوحة عدادات القيادة .

4-امتلاء المحرك بالشوائب .

5- إصدار المحرك لأصوات مزعجة