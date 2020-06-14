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أخبار العالم

الإمارات تعلن تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:12 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 304 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وقالت وزارة الصحة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": " تم إجراء أكثر من 43 ألف فحص ضمن خطط الوزارة لتوسيع نطاق الفحوصات ليتم الكشف عن 304 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 701 حالة شفاء وحالة وفاة".

وكشف تقرير حديث، نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية، حول أكثر 100 دولة أمانًا في العالم من فيروس كورونا، عن احتلال دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيًا، والـ11 عالميًا، عازيًا ذلك إلى كفاءة نظامها الصحي، وخططها الحكومية في مواجهة الجائحة، ومرونة اقتصادها، والطرق الحذرة المبنية على الواقع والعلم، والتي تحاول من خلالها تخفيف عمليات الإغلاق والتجميد الاقتصادي، دون التضحية بالصحة والسلامة العامة.

وطبقًا لترتيب الدول العربية في قائمة الـ100، جاءت الإمارات في المركز 11 عالميًا، والمملكة العربية السعودية في المركز 17، والكويت في 21، والبحرين 23، وسلطنة عمان 33، ولبنان 77،، وتونس 87، والمغرب 92، إضافة إلى الجزائر في المركز 93.

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