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اقتصاد

حقن وريدي.. مصادر: طرح دواء ريمديسڤير لعلاج كورونا الشهر الحالي.. وسعره الأقل عالميا

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكدت مصادر داخل شركة فارما للأدوية، أن الشركة بدأت بالفعل بموجب الاتفاق مع شركة جلياد لتصنيع عقار ريمديسڤير في مصر، لافتة إلى أن الشركة فى انتظار موافقة وزارة الصحة لمنحها رقم تسجيل وتفعيل للعقار، وأمر توريد من الهيئة العليا للدواء، حتى يتسنى لها طرح العقار بالسوق المصرى والمستشفيات لعلاج كورونا.

وعن توقع ميعاد طرحة فى الأسواق، أكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الشركة فى انتظار الحصول على الموافقات خلال يومين، معربة عن أملها أن يتم طرح عقار ريمديسڤير فى مصر خلال شهر يونيو الحالي من إنتاج شركة إيفا فارما بعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الهيئات الصحية في مصر.
 
ولفتت المصادر إلى أن الدواء يعطى عن طريق الحقن الوريدي بالمستشفيات كما لا يوجد أشكال صيدلانية تعطى عن طريق الفم.
 
ونوهت أن مدة العلاج بهذا العقار لكورونا تتراوح من 5 الى 10 أيام، ويستخدم ريمديسڤير في معالجة الأطفال والكبار الذين يدخلون وحدات الرعاية المركزة للعلاج من مضاعفات الإصابة بكوفيد-19 الشديدة، تلك الحالات التي يعاني فيها المرضى من انخفاض نسبة الأكسجين بالدم لأقل من 94% (وذلك إذا تم القياس بدون الاستعانة بأكسجين خارجي مساعد) والمرضى المحتاجين إلى أجهزة التنفس الصناعي أو أجهزة أكسجة غشائية خارج الجسم (ECMO).

وشدد على أن المرضى يتماثلون للشفاء في وقت أسرع بنسبة 31٪ من أولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي.


وفيما يتعلق بالسعر المقترح لعقار ريمديسڤير فى السوق المصرى بعد طرحه، أكدت المصادر أنه سيتم طرحه في المستشفيات فقط وسيكون سعره من أقل الأسعار، إن لم يكن أقلها على مستوى العالم.

وعن توفره فى الصيدليات، لفتت المصادر إلى إن طريقة استخدام الدواء تحتاج إلى الحقن الوريدي وتحت الإشراف الطبي لذلك لن يتم استخدامه خارج المستشفيات.
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