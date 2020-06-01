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أخبار البلد

ريمديسفير.. علاج كورونا نجح مع القرود وينتظره البشر

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:10 م
ريمديسفير
ريمديسفير
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محمد غالى
بينما نحن نواجه جائحة فيروس الكورونا المستجد نجد العالم يلهث أمام تقديم أو إيجاد علاجات وأمصال فاعلة تنهي هذه الأزمة سريعا وبأقل الخسائر الممكنة.

ويمثل عقار Remdesivir ريمديسفير بارقة أمل للكثير في دول العالم للوقوف فى وجه جائحة كيوفيد 19 التى اجتاحت العالم وخلفت أكثر من 372 ألف حالة وفاة  فضلا عن أكثر من 6 ملايين إصابة. 

وكانت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أعلنت أن دواء "ريمدريسيفير" سيتوفر في مصر خلال هذا الأسبوع لتبدأ الدراسات عليه، لافتة إلى أن الدولة قامت بالعديد من التجارب السريرية للوصول إلى علاج ولقاح لفيروس كورونا.


وقالت د. إيمان مرزوق أستاذ مساعد علم الفيروسات بجامعة القصيم، والحاصلة على دكتوراه من جامعة برلين الحرة بألمانيا لـ "صدى البلد"، إن دواء Remdesivir ريمديسفير بات على رأس قائمة الأدوية المقترحة لمواجهة كورونا، حيث أعلن بروس أيلوارد، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنه قد يساعد في علاج فيروس كورونا بفعالية كبيرة، وبالفعل، حصل على موافقة سريعة من معاهد الصحة الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية، لاختباره على المصابين بكوفيد-19.

ريمديسفير Remedesivir أثبت فاعلية ضد عدد كبير من الفيروسات، وتمت تجربته على بعض أنواع من القرود وأثبتت فاعلية ضد تطور الفيروس والعدوى داخلها، كما يجري الآن عدد من التجارب السريرية الخاصة بالإنسان على هذا العقار عن طريق حقن 200 مل في الوريد باليوم الأول و100 ملليجرام لمدة 10 أيام لوحظ معها تحسن واضح وانحسار في الأعراض.

وتمت تجربة هذا الدواء بالفعل مع فيروسات أخرى عديدة مثل Epola, Marburg, SARS, MERS-COV، كما أظهر نتائج مبشرة مع COVID-19 حيث يعيق من تكاثر الفيروس داخل الخلايا و يقلل من حدة الأعراض سريعا.

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