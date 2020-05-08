جدل يواجه تسعير عقار ريمديسفير لعلاج كورونا

أثارت شركة "جلعاد ساينس" نقاشا وجدلًا حول تحديد سعر عقار "ريمديسيفير" الذي ثبت فعاليته في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، جاء ذلك بعد أن حددت الشركة في عام 2013، سعر علاج التهاب الكبد الوبائي سي بسعر 1000 دولار لكل حبة.





وعاد النقاش مجددا، خاصة بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على عقار ريمديسيفير لعلاج مرضى كورونا.





وقال عدد من الخبراء أن مبلغ 10 دولارات يعد أكثر من اللازم بالنسبة لـ ريمديسيفير، فيما أوضح باحثون أن جلعاد يمكن أن تقاضى 10 دولارات مقابل دورة علاج لـ 4500 دولار اعتمادًا على فعالية الدواء.





وحتى الآن، لم تعلن الشركة السعر، وتجنب الرئيس التنفيذي لـ"جلعاد" دانييل أوداي الإجابة عن أي أسئلة حول تسعير المنتج.





وأكد أن الشركة تخطط للتبرع بإمدادات العقار التي لديها حتى الآن، والتي ستعالج حوالي 140.000 مريض، وتقول إنها لن تفكر في السعر حتى تأتي المزيد من البيانات.





وفي اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الجمعة، تعهد أوداي بإتاحة العلاج للمحتاجين.