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أخبار العالم

نتائج مبشرة.. شركة صينية: لقاح محتمل يحمي من فيروس كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:49 م
شركة صينية تعلن نتائج
شركة صينية تعلن نتائج إيجابية جديدة لتجارب لقاح كورونا
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رحيم يسري
كشفت شركة "سينوفاك بايوتيك" الصينية العاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية، عن نتائج مبشرة بشأن التجارب السريرية حول لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت "سينوفاك" ومقرها بكين إن نتائج أولية للمرحلة الأولى والثانية من تجارب لقاح فيروس كورونا، ولدت استجابة مناعية آمنة لدى مرضى "كوفيد-19"، وهي نتائج مبشرة تشير إلى أن اللقاح قد يحمي الأشخاص من العدوى بالمرض.

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وأدى اللقاح الذي تطوره الشركة إلى تحييد الأجسام المضادة، لأكثر من 90% ممن تم حقنهم ضمن التجارب، بعد 14 يوما من تلقي مصلين، وقالت الشركة في بيان إنه لم ترد أي آثار جانبية شديدة، بحسب موقع "ستات نيوز" الطبي.

وشملت المرحلة الأولى من التجارب السريرية والتي تم إجرائها في الصين، 600 مريضا، بينما كانت المرحلة الأولى على 143 مريضا، تلقوا جرعات من اللقاح.

وتواصل عشرات الشركات جهودها البحثية لتطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا، مثلما أعلنت شركة "موديرنا" ومقرها كامبريدج، مؤخرا الوصول إلى نتائج استجابة مناعية مبشرة ومشجعة، على الرغم من عدم الشكف عن بيانات مفصلة كافلة.

بدورها لم تكشف الشركة الصينية أيضا عن بيانات تفصيلية، موضحة أنها ستقدم التقارير حول نتائج دراسة المرحلة الثانية قريبا، مع العمل على تصميم المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الصيني. 

كانت "سينوفاك" وقعت مع شركة تصنيع أدوية برازيلية لبدء المرحلة الثالثة من التحارب هناك، حيث تؤكد الشركة أن اللقاح آمن ويؤدي إلى استجابة مناعية، كما تخطط للبدء في تصنيع وزيادة عدد الجرعات.
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