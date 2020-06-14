حسام الخولي: تطبيق التباعد الاجتماعي بين الناخبين خلال عملية الانتخابات

قال المهندس حسام الخولي الأمين العام لـ حزب مستقبل وطن ، إنه سيتم توفر منظمين لتنظيم عملية الانتخابات ولتطبيق عملية التباعد الاجتماعي بين الناخبين.





وأضاف أمين عام مستقبل وطن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "الحياة مستمرة، ولن تتوقف رغم أزمة كورونا، ومستعدون للانتخابات جميعا؛ وكذلك حزب مستقبل وطن على أتم الاستعداد".





وتابع أمين عام مستقبل وطن، أن حزب مستقبل وطن يحاول دائما أن يراعي الجميع ويسعى لضم كل الأطياف للمشاركة السياسية، وبالتوافق الاجتماعي على نظام الانتخابات.





وفيما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ، صرح المهندس حسام الخولي، بأن النسبة التي نص عليها مشروع قانون دعم مصر، تعد الأمثل، حيث نص الدستور على أن يكون الثلث بالتعيين.



