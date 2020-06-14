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أخبار البلد

تحليل pcr وإقرار.. الطيران تضع 3 ضوابط لدخول المطارات المصرية أول يوليو

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:03 م
وزير الطيران
وزير الطيران
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قسم الاخبار
أعلن الدكتور محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، عدة ضوابط وإجراءات حول استئناف الحركة الجوية إلى المطارات المصرية المقررة أول يوليو المقبل إلى مصر بشكل تدريجي.

وقال محمد منار عنبه، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، بحضور وزيرا السياحة والدولة للاعلام، إنه سيلتزم كافة الركاب القادمين إلى المطارات المصرية، بتوقيع إقرار قبل صعود بمطارات المغادرة، فضلا عن أنه يجب على جميع الركاب القادمين من الدول المتفشي بها الوباء المحددة من قبل منظمة الطيران المدني إجراء تحليل pcr، حديث قبل موعد الرحلة بـ 48 ساعة على الاقل.


وأكد وزير الطيران، على ضرورة التزام الركاب داخل المطارات المصرية بعلامات التباعد الاجتماعي التي تم تجهيزها في صالات الركاب، وأثناء إنهاء الاجراءات.

وكان وزيرا السياحة والآثار الدكتور خالد العناني والطيران المدني الطيار محمد منار، عقدا اجتماعا تنسيقيا ناقشا خلاله توفير حزمة من التخفيضات لتحفيز السياحة الوافدة إلى مصر عند عودتها في التوقيت الذي سوف يحدده مجلس الوزراء ، وأشار وزير الطيران المدنى إلى أن الوزارة قررت منح  شركات الطيران تخفيضات بنسبة وقدرها 50% على رسوم الهبوط والإيواء ونسبة 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات "البحر الأحمر وجنوب سيناء و مطروح" مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول وذلك تشجيعًا لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر عندما يتقرر عودة السياحة الوافدة .


جدير بالذكر أن سلطة الطيران المدني، أعلنت عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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