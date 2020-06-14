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تحليل بي سي أر الأبرز.. وزير الطيران يعلن ضوابط التشغيل والإجراءات الاحترازية في المطارات

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:20 م
الطيارمحمد منار عنبة،
الطيارمحمد منار عنبة، وزير الطيران
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اسراء صبري

قال الطيارمحمد منار عنبة، وزير الطيران، إن مصر ستتقوم باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، متابعا : سيتم تطبيقها على الركاب القادمين سواء من الداخل أو الخارج في كافة المطارات، وقمنا بأستغلال الفترة الماضية لرفع البنية التحتية لجميع مطارات الجمهورية.

وأضاف محمد منار، خلال المؤتمر الصحفي، أن سنقوم خلال الفترة الحالية بالمرور على جميع المطارات للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وعرض الطيار محمد منار عنبة ضوابط التشغيل، الخاصة بالمنشأت السياحية والفندقية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع الأثرية والمتاحف، حيث عرض الإجراءات الاحترازية الملزم بها المسافرين قبل دخولهم إلى مصر.

وتابع: أن تلك الإجراءات هي: أن يلتزم المسافر بتوقيع إقرار في مطار المغادرة بالمدينة القادم منها إلى جمهورية مصر العربية ، كما شدد على ضرورة إلتزام المسافرون والقادمون من الدول المتفشي فيها الوباء  بتقديم تحليل بي سي أر، كما إلزم  المسافرون بمراعاة المسافات الأمانة في كل التعاملات وداخل الطائرات وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.


وواصل قائلا: إنه سيتم  تعقيم وتطهير الطائرات بالكامل، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات وتقديم الواجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط خلال الرحلات، بالإضافة إلى حظر توزيع المطبوعات على الطائرة.

وأشار وزير الطيران، إلي  تخصيص أماكن لأصحاب الأمراض المزمنة على الطائرة، حيث ستتواجد في أخر الطائرة، لافتا إلى وجود مكان مخصص للعزل داخل الطائرة، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات سواء للمسافرين أو العاملين في المطارات، بالإضافة إلى تعقيم امتعة الركاب وقياس درجة لجميع المتواجدين بالمطار.
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