وزير الطيران لـ صدى البلد: تشغيل الطيران الداخلي ما زال منخفضا.. وخسائر الشركات ضخمة

صرح الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، أن أوضاع الطيران الداخلي بالمطارات المصرية لم يحدث بها أي تحسن ملحوظ خلال الفترة الماضية، منذ إعلان تشغيل السياحة الداخلية في 15 مايو الماضي، وفقا للضوابط التي حددتها وزارتي السياحة والصحة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح وزير الطيران المدني، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن نسبة التشغيل مازالت منخفضة على الرحلات الداخلية بالمطارات المصرية، ولكن متوقع لها أن تتحسن خلال الفترة القادمة، مع استئناف الحركة الجوية أول يوليو القادم.





وأشار وزير الطيران، إلى الخسائر والاضرار التي لحقت بشركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة، مشيرا إلى أن خسائر القطاع المالية ضخمة وتحتاج إلى كافة جهود الدعم لتخطي الأزمة الحالية الواقع بها القطاع، بسبب جائحة كورونا الوبائية.





وكان وزيرا السياحة والآثار الدكتور خالد العناني والطيران المدني الطيار محمد منار، عقدا اجتماعا تنسيقيا ناقشا خلاله توفير حزمة من التخفيضات لتحفيز السياحة الوافدة إلى مصر عند عودتها في التوقيت الذي سوف يحدده مجلس الوزراء ، وأشار وزير الطيران المدنى إلى أن الوزارة قررت منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة وقدرها 50% على رسوم الهبوط والإيواء ونسبة 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات "البحر الأحمر وجنوب سيناء و مطروح" مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول وذلك تشجيعًا لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر عندما يتقرر عودة السياحة الوافدة .

جدير بالذكر أن سلطة الطيران المدني، أعلنت عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بع