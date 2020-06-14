بعد 25 عاما على عرضه .. الفنانة ناهد رشدي تكشف كواليس فرح سنية فى مسلسل لن أعيش في جلباب أبي .. فيديو

قالت الفنانة ناهد رشدي ،: إنني أشاهد مسلسل لن اعيش في جلباب ابي كأنني قمت بتصويره السنة الماضية او ما قبلها ولكن هذا المسلسل بعد 25 سنة علي عرضه مزال ناجح جدا .













وأضافت ناهد رشدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن وقت عرض المسلسل كان يوصل رسالة للشباب وهي أنهم بمقدورهم الوصول إلى الغناء ولكن بمجهودهم .













وأوضحت ناهد شوقي ، أن هناك مسلسلات قيمة كثيرة ومنها الشهد والدموع و المال والبنون وارابيسك وليالي الحلمية .









وتابعت : أن منذ سنه أو أكثر وهناك مسلسلات كثيرة قيمة مثل ابو العروسة ورمضان كريم والاختيار والنهاية .









واستكملت : أن فرح سنية فى مسلسل لن اعيش فى جلباب ابي كان الاكل به طبيعيا جدا واكدت ان الاستاذ احمد توفيق قالي لنا لا اريد تمثيل ولكنني اريدكم ان تتصرفوا بطبيعتكم .









واشار الي ان هذا الفرح لم نأخذ به راحة حتي نشعر بالجوع ونأكل علي طبيعتنا واكدت علي انها لم ترتدي في حياتها فستان فرح .