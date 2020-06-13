ناهد رشدي: فوجئت بالكيس الأسود في مشهد فرح سنية بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي

"لن أعيش في جلباب أبي" انتج عام 1996 من بطولة

نور الشريف

وعبلة كامل، رشوان توفيق، حنان ترك، محمد رياض، وفاء صادق، إخراج أحمد توفيق وهو في الأصل مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم.