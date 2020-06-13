ناهد رشدي: فوجئت بالكيس الأسود في مشهد فرح سنية بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي

تصدر "فرح سنية" من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي
مواقع التواصل الإجتماعي بعد عرضه، وسط تبادل الكثير من النكات حول المشاهد التي ظهر خلالها عائلة عبد الغفور البرعي.
وحول الفرح تقول الفنانة ناهد رشدي التي قدمت شخصية "سنية" أنها فرجئت بالفنانة سهير الباروني مع كيسها الأسود في مشاهد البوفيه.
كان مسلسل لن أعيش في جلباب أبي
يحمل الكثير من المواعظ والحكم التي توجه للشباب وبقدر هذه المواعظ بقدر تأثيره علي الفنان الراحل فقد تعلم منه أشياء كثيرة أفادته في حياته وغيرت الكثير من قناعاته وأفكاره حيث كشف في أحد حواراته الصحفية السابقة: (أنه بعد تقديمه لهذه الشخصية شعر بالندم الشديد علي حياة البذخ والرفاهية التي كان يعيشها كما تمني أن يكون أبا مثله ينشأ أولاده علي تلك المبادئ).
"لن أعيش في جلباب أبي" انتج عام 1996 من بطولة نور الشريف وعبلة كامل، رشوان توفيق، حنان ترك، محمد رياض، وفاء صادق، إخراج أحمد توفيق وهو في الأصل مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم.