بإطلالة عصرية.. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة نرمين الفقى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة في أحدث ظهور لها .
وتألقت نرمين الفقى فى الصورة بإطلالة كاجوال وعصرية، حيث ارتدت بنطلون ليجن باللون الأسود و نسقت معه تى شيرت مطبوع باللون السيمون، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات واعتمدت على البساطة.
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وانتعلت نرمين الفقى حذاء رياضيا مسطحا باللون السيمون أيضا، فيما ارتدت حقيبة سوداء حول خصرها، مما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس غير تقليدية.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نرمين الفقى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى كشفت عن جمالها.