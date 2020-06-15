AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإطلالة عصرية.. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:39 ص
نرمين الفقي
نرمين الفقي
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة نرمين الفقى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة في أحدث ظهور لها .

وتألقت نرمين الفقى فى الصورة بإطلالة كاجوال وعصرية، حيث ارتدت بنطلون ليجن باللون الأسود و نسقت معه تى شيرت مطبوع  باللون السيمون، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات واعتمدت على البساطة.

اقرأ أيضا ..

وانتعلت نرمين الفقى حذاء رياضيا مسطحا باللون السيمون أيضا، فيما ارتدت حقيبة سوداء حول خصرها، مما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس غير تقليدية.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نرمين الفقى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى كشفت عن جمالها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان لامع.. نرمين الفقى تخطف الأنظار بإطلالة انيقة

بعباءة رمضانية.. نرمين الفقى تتألق بإطلالة محتشمة تخطف الأنظار.. شاهد

على طريقة ياسمين صبري.. نرمين الفقي تبهر متابعيها بصورة جديدة

شاهد.. أحدث ظهور لـ نرمين الفقي على السوشيال ميديا

بـ كاش مايوه.. نيرمين الفقي تثير الجدل برفقة كلبها

في زمن كورونا.. نرمين الفقي تصيف بـ حمام سباحة منزلها.. شاهد

ترشيحاتنا

أخبار الشأن المحلي والأزمة الليبية يتصدران اهتمامات صحف اليوم

شديد الحرارة والعظمى 39 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

بيراميدز مش نادي مصرى علشان يفرض رأيه.. مرتضى منصور: الحديث عن عودة الدوري كلام فارغ

بإطلالة عصرية.. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

مصطفى شوبير يلاعب أولاد الشهيد أحمد المنسي ويهديهم تيشرته الخاص.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مقتل بروكس.. شرطة أتلانتا تعلن مكافأة مالية لمن يدلي عن المشتبه فيه بإشعال النار في «ويندي».. صور

بإطلالة عصرية.. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

لو هتتجوز في ظل كورونا .. مشروب طبيعي لتقوية المناعة وزيادة القدرة الجنسية