وزيرة الهجرة: الدولة أدارت أزمة العالقين بنجاح.. ولا نرد على الإهانات لأننا نعمل بضمير

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية أدارت أزمة عودة العالقين المصريين بالخارج بنجاح، مشيرة إلى أن العمالة المصرية في المنطقة العربية تمثل أكبر تجمع خاصة الخليج.





وأشارت مكرم خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان، إلى أنه بمجرد أن بدأت أزمة كورونا تم إرسال طائرة مصرية لإعادة المصريين العالقين في الصين ، ثم وصلت الاستغاثات من العالقين في مناطق كثيرة على مستوى العالم، وتم تشكيل فريق عمل من وزارة الهجرة لحصر هذه المناشدات والاستغاثات.





ولفتت وزيرة الهجرة الى أن الدولة المصرية قامت بجهد مؤسسي، حيث شكلت لجنة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لادارة ملف العالقين ، وضمت اللجنة وزارات الهجرة و الخارجية و الطيران والتضامن ، مضيفة : " كان تعاون مؤسسي لحل الازمة والتعرف على الإعداد وتعريف من هو العالق".





وقالت مكرم إن وزارة الخارجية قامت بدور مهم في جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالعالقين ، كما قامت السفارات و القنصليات بدور هام في تحديد من يرغب في العودة.





وأشادت وزيرة الهجرة بدور وزارة الطيران المدني، قائلة قامت بمجهود جبار بالتنسيق مع عدد من دول العالم في رحلات الإعادة ، حيث انطلقت ٢٤ طائرة لدولة الامارات و ٨ طائرات لعمان و 7 لبيروت و٣٦ طائرة لدولة السعودية و ٣٥ طائرة للكويت.





وقالت مكرم: "لا شك أن بعض الدول العربية قامت بتعاون مع المصريين فى تجديد الإقامة و الإجازات مثل الكويت والمملكة العربية السعودية، حيث تعاونوا مع العمالة المصرية حتى لا تفقد عملها، مضيفة: "هناك مشكلات ظهرت تتعلق بمخالفي الإقامة بدولة الكويت حيث وصل عددهم 5300 مصري، وكان هناك تعاون مع وزارة الخارجية المصرية والكويتية لترحيل هؤلاء".





وأضافت وزيرة الهجرة: "الدولة لم تدر ظهرها للعالقين و أكدت أن المواطن المصري على رأس أولويات الدولة بغض النظر عن الخسائر الاقتصادية، مشيرة إلى أن مصر لم ترفض عودة اولادها رغم التحديات و صعوبة الاجراءات اللوجيستية المتعلقة بتصاريح هبوط الطيران و فتح المطارات خاصة في الدول غير المستقرة".





وأكدت أن سفارة مصر بالرياض أدارت ملف عودة المصريين في اليمن في ظل الأوضاع غير المستقرة هناك، لأنه لا يوجد سفارة في اليمن، مشيرة إلى نجاح اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء في القيام بعملها بكل بضمير ، مضيفة : "ابناء الدولة من الطلبة الذين عادوا من الخارج دخلوا المطار رافعين الباسبور المصري".





وردا على ما قاله النائب مهدي العمدة عضو مجلس النواب بشأن ان الدولة و بعض الابناء بالخارج تعرضوا لإهانات خلال المرحلة السابقة قالت الوزيرة : " أثناء الأزمات تزداد الحرب الموجهة ضد الدولة المصرية من جانب المتربصين ممن يسعون لاشعال الفتنة بين الشعوب و بعضها البعض.





وقالت وزيرة الهجرة أننا لا نرد على الإهانات لأننا نعمل ، كما أن كرامة مصر كبيرة وتتطلب ألا نضيع الوقت في الرد، وعلينا أن نعمل بما يمليه علينا ضميرنا.





واختتمت: "الإهانات أصابتني شخصيا و لم أرد و لا نرد الاهانة بالإهانة و نحفظ كرامتنا بنفسنا".