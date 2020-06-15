AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأزهر للفتوى: إفشاء الزوج لأسرار بيته يفسده ويؤدى للعداوة والبغضاء

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:51 م
إفشاء الزوج لأسرار
إفشاء الزوج لأسرار بيته يفسده ويؤدى للعداوة والبغضاء
Advertisements
يارا زكريا
حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الزوج من إفشاء أسرار بيته، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك». 

وقال « مركز الأزهر» إن إفشاء الزوج لأسرار بيته يفسده، كما أن نقلَ أسرارِ العلاقة الزوجية وأسرارِ البيت خارج نطاق الأسرة الزوجية؛ يؤدي إلىٰ العداوة والبغضاء بين الزوجين، ويذهب بما بقي من أواصر المحبة بينهما.

ونبه مركز الأزهر للفتوى أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- حذرنا تحذيرًا شديدًا من إفشاء السر بين الزوجين، مستشهدًا بما روى عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَىٰ امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»، أخرجه مسلم. 


وأوضح مركز الأزهر، في وقت سابق أن من أسباب السعادة الأسرية حفظ الزوجة لأسرار زوجها، وعدم الإفصاح به لأحد مهما كانت الصلة به. 

وأضاف « مركز الأزهر» في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، أنه دخل ناسٌ من أصحاب رسول الله ﷺ  علىٰ أمِّ سلمة زوجِ رسول الله ﷺ، فقالوا: يا أم المؤمنين، حدِّثينا عن سرِّ رسول الله ﷺ؟ قالت: «كان سرُّه وعلانيتُهُ سواءً». 

وتابع: فهي لم تعطهم أسرارًا، لكن قالت لهم: كان سرُّه وعلانيته سواء، ثُمَّ ندمت فقالت: أفشيتُ سرَّ رسول الله ﷺ، قالت: فلما دخل أخبرته، فقال: «أحسنت». أخرجه أحمد. 

وواصل: فهذه السيدة أمُّ سلمة -رضِيَ اللهُ عَنْهَا- خشيت أن تكون قد أفشت سرَّ زوجِها رسولِ ﷺ، وراجعت نفسَها وندمت، وأخبرت رسول الله ﷺ ليستغفر لها؛ لتعلّمنا درسًا في صيانة أسرار البيت.


واستطرد:  إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تزوج إحدى عشرة امرأة على الراجح، ست قرشيات، هن: خديجة بنت خويلد، وسودة بنت زمعة، وعائشة بنت أبي بكر الصديق، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وأم سلمة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان.

وأردف أنه - عليه الصلاة والسلام- تزوج أربع عربيات من غير قريش، هن: زينب بنت جحش، وجويرية بنت الحارث، وزينب بنت خزيمة، وميمونة بنت الحارث.

ونوه الأزهر العالمي للفتوى ضمن حملته التوعوية « وأزواجه أمهاتهم» للتعريف بأمهات المؤمنين،أن النبي - صلى الله عليه وسلم- تزوج  واحدة من غير العرب، هي: صفية بنت حُيي من بني إسرائيل.

ولفت إلى أنه قد تُوفيت اثنتان منهن في حياته - عليه الصلاة والسلام-، هما: خديجة بنت خويلد، وزينب بنت خُزيمة، وتُوفي - صلى الله عليه وسلم- عن تسعٍ منهن.

ونبه أنه لم تكن زيجات النبي - عليه الصلاة والسلام- إلا لأهداف سامية، وغايات عالية، وبوحي الله سُبحانه، وإحدى خصائصه التي اختص بها - صلى الله عليه وسلم-.

وأكمل: فمن زوجاته من كن أرامل أُوذين في ذات الله، ومنهن ابنتا صاحبيه وصديقيه، ومنهن زينب بنت جحش التي تزوجها بوحي الله؛ إبطالًا للتَّبني، وهو كاره؛ خشيةَ أن يقول النَّاس: تزوَّج امرأة زيد الذي تبنَّاه، لافتًا: " لم يتزوج ﷺ بكرًا إلا عائشة".



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوجات النبى.. الأزهر العالمى يواصل التوعية للتعريف بأمهات المؤمنين

لماذا لقب الله تعالى زوجات النبي بأمهات المؤمنين؟.. الأزهر للفتوى يجيب

الأزهر للفتوى الإلكترونية: حفظ الزوجة لأسرار زوجها من أسباب السعادة الأسرية

الأزهر يحذر من إفشاء الأسرار الزوجية

في يوم مكافحة عمالة الأطفال.. الأزهر: الإسلام حذر تكليف الأطفال بما لا يطيقونه

مركز الأزهر: حب أمهات المؤمنين وتعظيمهن وتوقيرهن أمر واجب

ترشيحاتنا

تبرعت ببلازما الدم.. وزيرة الصحة:الأمراض المزمنة وراء ارتفاع وفيات كورونا

المقاصة يحذر محمد إبراهيم من التوقيع السري لـ " الأهلي "

عودة النشاط الرياضي .. مؤتمر صحفي مهم لوزيري الرياضة والإعلام خلال ساعات

لو هتتجوز في ظل كورونا .. مشروب طبيعي لتقوية المناعة وزيادة القدرة الجنسية

علامات بجسمك تؤكد نقص فيتامين c

جبروت امرأة | قتلت زوجها بسم الفئران فى العصير وادعت وفاته بالقليوبية

AdvertisementS

كواشف حرارية باللجان..وزيرة الصحة:560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

حلل داخل سيارتك.. رئيس الوزراء يشهد تشغيل وحدة Drive Through للكشف عن كورونا

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

السوشيال ميديا فضحتهم.. شاهد 3 أفراد يسرقون هواتف رواد الدائري و26 يوليو

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

بعد إصابتهما بكورونا..وفاة رئيس النيابة الإدارية بطنطا ووالده

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة.. أهالي الظاهر:الضحية كانت حامل وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالدها يطالب بإعدامه .. صور

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

فى عيد ميلادها .. عدد زيجات وأسماء أزواج وأبناء هالة صدقي

بكاش مايوه .. شاهد أول ظهور لـ زوجة محمد الشرنوبى بعد عقد قرانهما

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

لاستيعاب أعداد أكبر من مصابي كورونا.. مدبولي يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية في القاهرة الكبرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبراء يحذرون من تفشي وباء عالمي جديد بسبب تجارة عظام الأسود.. ما القصة ؟

مشروب المناعة.. طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل

فيتامينات مضاعفة.. فوائد مذهلة لـ البيض الأورجانيك