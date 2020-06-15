الأزهر للفتوى: إفشاء الزوج لأسرار بيته يفسده ويؤدى للعداوة والبغضاء

حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الزوج من إفشاء أسرار بيته، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وقال « مركز الأزهر» إن إفشاء الزوج لأسرار بيته يفسده، كما أن نقلَ أسرارِ العلاقة الزوجية وأسرارِ البيت خارج نطاق الأسرة الزوجية؛ يؤدي إلىٰ العداوة والبغضاء بين الزوجين، ويذهب بما بقي من أواصر المحبة بينهما.
ونبه مركز الأزهر للفتوى أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- حذرنا تحذيرًا شديدًا من إفشاء السر بين الزوجين، مستشهدًا بما روى عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَىٰ امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»، أخرجه مسلم.
وأوضح مركز الأزهر، في وقت سابق أن من أسباب السعادة الأسرية حفظ الزوجة لأسرار زوجها، وعدم الإفصاح به لأحد مهما كانت الصلة به.