بحس إني حتة من السيدة خديجة.. آمنة نصير توضح هل كانت هناك غيرة وتنافس بين زوجات النبي؟.. فيديو

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، إنها تتمنى أن تدخل الجنة وترى السيدة خديجة رضي الله عنها، متمنية أن تحتضنها وتراها في الجنة.





وتابعت: "بحس اني حتة من السيدة خديجة"، موضحة أنها حين تشعر بالضيق تحب أن تقرأ عن السيدة خديجة وعن سيرتها.





وأضافت أنها تشعر أن روحها عزاء عن كل سيدة، لأنها كانت امرأة عظيمة وخير النساء، لأنها استطاعت أن تجمع بين الأم والصديقة وسيدة المنزل التي تحمل هم كل من حولها كل هذه معاني وصفات المرأة المصرية التي هي واحدة منهم وتتشرف بكونها مرأة مصرية تحمل تلك الصفات كأمرأة.



