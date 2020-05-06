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بحس إني حتة من السيدة خديجة.. آمنة نصير توضح هل كانت هناك غيرة وتنافس بين زوجات النبي؟.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:08 م
آمنة نصير
آمنة نصير
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البهى عمرو
قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية، إن حياة زوجات الرسول شهدت غيرة بينهن وتنافسا.

وأضافت آمنة نصير في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نور النبي" المذاع على قناة "صدى البلد":  أن «الغيرة بين زوجات الرسول كانت مرة ولهن الحق فهن كن مع سيد الخلق».

ولفتت آمنة نصير «الرسول جعل من بيته بيتا للحب والمودة والتعمير وإيواء الضعفاء»، مناشدة بالاقتداء بتعامل الرسول مع نسائه لاستيعاب المرأة بأخطائها وضعفها.

وأشارت إلى أن  «القوامة تعني قيادة البيت وتحمل مسؤوليتها في الإنفاق والإدارة والقدوة، ولها ضوابط نفسية وأخلاقية واجتماعية».

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، إنها تتمنى أن تدخل الجنة وترى السيدة خديجة رضي الله عنها، متمنية أن تحتضنها وتراها في الجنة. 


وتابعت: "بحس اني حتة من السيدة خديجة"، موضحة أنها حين تشعر بالضيق تحب أن تقرأ عن السيدة خديجة وعن سيرتها.


وأضافت أنها تشعر أن روحها عزاء عن كل سيدة، لأنها كانت امرأة عظيمة وخير النساء، لأنها استطاعت أن تجمع بين الأم والصديقة وسيدة المنزل التي تحمل هم كل من حولها كل هذه معاني وصفات المرأة المصرية التي هي واحدة منهم وتتشرف بكونها مرأة مصرية تحمل تلك الصفات كأمرأة.


وأوضحت أنه كان يطلق كثيرون على السيدة خديجة "الكبيرة"، لأنها كانت تحتوي وتجمع الكل في ذراعيها من فيض حكمتها وحنانها، فهي خير قدوة للمرأة في الإسلام وكل الأديان.
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