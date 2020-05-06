بحس إني حتة من السيدة خديجة.. آمنة نصير توضح هل كانت هناك غيرة وتنافس بين زوجات النبي؟.. فيديو

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية، إن حياة زوجات الرسول شهدت غيرة بينهن وتنافسا.
وأضافت آمنة نصير في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نور النبي" المذاع على قناة "صدى البلد": أن «الغيرة بين زوجات الرسول كانت مرة ولهن الحق فهن كن مع سيد الخلق».
ولفتت آمنة نصير «الرسول جعل من بيته بيتا للحب والمودة والتعمير وإيواء الضعفاء»، مناشدة بالاقتداء بتعامل الرسول مع نسائه لاستيعاب المرأة بأخطائها وضعفها.
وأشارت إلى أن «القوامة تعني قيادة البيت وتحمل مسؤوليتها في الإنفاق والإدارة والقدوة، ولها ضوابط نفسية وأخلاقية واجتماعية».