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فن

شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير .. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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منار نور _ شيرى نبيل
تعرضت الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر لحادث سير قبل قليل.

ونشرت شيماء سيف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام " فيديو يظهر تهشم السيارة في الحادث.

وعلقت شيماء سيف قائلة: "يلا معداش ساعة ولبسنا حادثة الحمد لله ربنا يسترها علينا وفعلا الواحد لازم يستخبى مش هزار".

يذكر أن شيماء سيف كانت قد احتفلت بزفافها على المنتج محمد كارتر في 19 أكتوبر 2018، بحضور عدد كبير من الفنانين، منهم محمد رمضان ووفاء عامر وحماقي ودنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم وحسن الرداد والإعلامية منى الشاذلي ونجوم "مسرح مصر" وغيرهم من النجوم.

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