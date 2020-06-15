البطلة المقاتلة .. تعافي مشرفة التمريض بقها للعزل من كورونا

أعلن مستشفى قها للعزل مصابي فيروس كورونا بمحافظة القليوبية تعافي صفاء صفوت مشرفة التمريض بالمستشفى بعد سلبية المسحات الخاصة بها مرتين متتاليتين ليرتفع عدد المتعافين إلى 266 فردا منذ بدء جائحة فيروس كورونا





وهنأ المستشفى فى بيان له البطلة المقاتلة ومشرفة التمريض النشيطة جدا والمحبوبة من الجميع ومسئولة الجودة أيضا بالمستشفى مؤكدا أنها نموذج قدوة للجميع في عملها وإخلاصها وتجردها لمهنتها والتزامها المهني والأخلاق تجاه عملها.









وأشار المستشفى إلى أن الممرضة صفاء تعد قدوة فعندما أصيبت ومرضت أثناء عملها كانت راضية مبتسمة بدون ضجيج أو تذمر وعملت على نشر الروح الإيجابية وتطمئن الجميع.





وقال المستشفى أن عدد المتعافين من الفيروس إلي 266 متعاف غادروا المستشفي بعد شفائهم منذ بدء الجائحة وحتي اليوم .





وأكد أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق و أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.





واوضح أن الطاقم الطبي والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها، يوصلون الليل والنهار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، المصابون بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة من اجل مواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون.