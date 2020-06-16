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الخطة مرنة.. وزير الرياضة: قرار عودة النشاط الرياضى جاء بعد دراسة شاملة للأوضاع فى مصر

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:48 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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ريهام فيكتور
أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن قرار عودة النشاط الرياضى جاء بعد دراسة شاملة للأوضاع فى مصر وقرارات الدول الأخرى، منوها إلى أنه تم دراسة جميع التفاصيل بعد الاجتماع مع وزيرة الصحة.

وأضاف " صبحى"، خلال حوار خاص ببرنامج " صباحك مصرى"، المذاع على فضائية، " ام بى سى مصر 2 "، أننا نتواصل مع الاتحادات الرياضية حول تأهيل الأبطال المشاركين فى أولمبياد طوكيو.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستئناف النشاط، مضيفا أن هناك مرونة للتوقف أو الرجوع أو التعديل في الخطة عند حدوث أي شيء فضلا عن ارتباط هذه القرارات باللجنة الطبية ومجلس الوزراء.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الأكواد التي وضعتها الوزارة لضمان سلامة الأشخاص هي دليل استرشادى للممارسة فى هذا القطاع، منوها إلى أن تم اليوم عرض خمسة أكواد فى المؤتمر وبدأنا بالأندية ومراكز الشباب.
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