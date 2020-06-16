للالتزام بضوابط عودة النشاط الرياضي..وزير الشباب: توزيع الدليل الإرشادي على الأندية

أكد الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة ،أنه تم دعم الأندية ومراكز الشباب خلال فترة توقف النشاط الرياضي، للوفاء بإلتزامتها تجاه الموظفين.

وأضاف وزير الشباب،خلال حواره ببرنامج " صباحك مصرى " ، المذاع على فضائية ، " ام بى سى مصر 2 "، انه تم السماح لمجلس ادارات الأندية بفتح الاشتراكات لأنها تعد دخل مباشر لها لكن مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية





وأشار وزير الشباب والرياضة ، إلى أن اليوم تم فتح بعض اشتراكات الأندية ، منوها الى ان حصيلة اليوم الأول لفتح اشتراكات الأندية تم جمع 40 مليون جنيه.





وتابع وزير الشباب والرياضة ، أن تتبع الإجراءات الاحترازية أمر مهم للغاية، مضيفا انه سيتم توزيع الاكواد والدليل الإرشادي على كافه الاندية ومديريات الشباب والرياضة.



