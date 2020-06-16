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للالتزام بضوابط عودة النشاط الرياضي..وزير الشباب: توزيع الدليل الإرشادي على الأندية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:09 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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ريهام فيكتور
أكد الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة ،أنه تم دعم الأندية ومراكز الشباب خلال فترة توقف النشاط الرياضي، للوفاء بإلتزامتها تجاه الموظفين.
وأضاف وزير الشباب،خلال حواره ببرنامج " صباحك مصرى " ، المذاع على فضائية ، " ام بى سى مصر 2 "،  انه تم السماح لمجلس ادارات الأندية بفتح الاشتراكات لأنها تعد دخل مباشر لها لكن مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.

وأشار وزير الشباب والرياضة ، إلى أن اليوم تم فتح بعض اشتراكات الأندية ، منوها الى ان حصيلة اليوم الأول لفتح اشتراكات الأندية تم جمع 40 مليون جنيه.

وتابع وزير الشباب والرياضة ، أن تتبع الإجراءات الاحترازية أمر مهم للغاية، مضيفا انه سيتم توزيع الاكواد والدليل  الإرشادي على كافه الاندية ومديريات الشباب والرياضة.

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