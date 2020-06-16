صبحي: الصحة العالمية أوصت بممارسة الرياضة والغذاء السليم.. فيديو





عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية المتفق عليها فى أى نادي او مركز شباب سيؤدى ذلك الى غلقه ، مؤكدا ان ذلك من مسؤليات مجالس الادارات. واضاف " صبحى " من خلال حواره الخاص ببرنامج " صباحك مصرى " ، المذاع على فضائية " ام بى سى مصر 2 " ، أن منظمة الصحة العالمية أوصت بذلك، وأن





وتابع أنه عند حدوث أي زيادة فى الحالات بالتأكيد سيؤدى ذلك إلى الإغلاق، منوها إلى أننا قمنا بالاسراع فى الدعم لكل الهيئات لكن مع طول الفترة اصبح هناك تردد واصبح هناك استغناء عن بعض العمالة .





واكد انه تم عمل دعم لقطاعات الاندية سريعًا حتى للاندية الكبيرة لانها اكثر تضررًا نظرا لأمتلاكها عدد عمالة اكبر ، لافتا الى اننا قمنا بدعم كل اندية مصر.