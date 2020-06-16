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حوادث

١٠ سنوات سجن لصاحب سوبر ماركت و٢ آخرين لقتلهم متسولا لسرقته علبة كانز

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:09 م
محاكمة
محاكمة
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عمرو خليفة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة؛ صاحب سوبر ماركت و2 آخرين بالسجن 10 سنوات؛ لاتهامهم بقتل متسول لسرقته علبة كانز من المحل.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدى جبريل.


كانت  النيابة العامة أحالت 3 متهمين بينهم شقيقان، في واقعة الاعتداء على متسول أثناء سرقته علبة مياه غازية من المحل الخاص بهم في منطقة عابدين، حتى الموت. 

البداية تلقي رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة رجل متسول في العقد الرابع من العمر، وكشفت تحريات المباحث؛ عن محاولة المجني عليه سرقة كرتونة معلبات مياه غازية "كانز" من سوبر ماركت وحاول الهرب، فلحق به أصحاب المحال والعاملون به، وأمسكوه واحتجزوه لمدة 3 ساعات في المحل واعتدوا عليه بالضرب بـ"المقشة" وبأيديهم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا إسعافه وفشلوا، فقرروا التخلص من الجثة بجوار كشك كهرباء يبعد عن المحل بأمتار عدة.
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