يحاولون استغلال أوضاع البلاد.. بالمدرعات وقوات الأمن المركزي.. الداخلية تداهم مزارع البانجو ..صور

لجأ عدد من تجار المواد المخدرة إلى محاولة استغلال الأوضاع فى البلاد ومكافحة فيروس كورونا المنتشر، وقام عدد منهم بزراعة أراضٍ زراعية بالنباتات المخدرة.





وتصدت وزارة الداخلية لتلك المحاولات وكانت لها بالمرصاد، ووجهت عددًا من الضربات الأمنية الناجحة لـ تجار السموم ، حيث تمكنت في 24 ساعة من ضبط مزرعتين لنبات البانجو بمساحة 25 فدانا بمحافظة البحيرة، بعد استهدافهم بمجموعة كبيرة من القوات، حيث شارك فيها قطاعات الأمن العام و مكافحة المخدرات وقوات مديرية أمن البحيرة، وتمكنت القوات من ضبط القائمين على تلك الزراعات.





نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط مزرعة على مساحة 25 فدانا بالبحيرة مزروعة بنبات البانجو المخدر.





وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص، بزراعة نبات البانجو المخدر بقطعة أرض مساحتها حوالى 25 فدانا بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية.





عقب تقنين الإجراءات تم استهداف قطعة الأرض بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة، مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.





وتبين أن الأرض مزروعة بالكامل بشجيرات من نبات البانجو المخدر "كاملة النمو"، وبتمشيطها تبين إقامة خيمة كبيرة بها "على مساحة 200 متر تقريبًا" بداخلها كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر "مُعد للتعبئة"، وتم ضبط اثنين من المتهمين، وبحوزتهما مبلغ مالى قدره 56 ألف جنيه وسيارة ربع نقل.





بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالإشتراك مع المتهم الهارب بزراعة قطعة الأرض محل الضبط بنبات البانجو المخدر بقصد الإتجار باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم وأن المبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.





وبتكثيف الجهود بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط مالك قطعة الأرض، و اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.





وكان ذلك فى إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها استهداف وضبط العناصر شديدة الخطورة ولاسيما مُتجرى المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.





وفى واحدة أخرى من الضربات الأمنية القوية ضد تجار المواد المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 10 أفدنة مزروعة بنبات البانجو المخدر بنطاق محافظة البحيرة.