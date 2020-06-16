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حوادث

ضبط 10 أفدنة مزروعة بمخدر البانجو فى البحيرة.. صور

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:45 م
مزرعة بانجو
مزرعة بانجو
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مصطفى الرماح
وجهت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية ناجحة لتجار المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط 10 أفدنة مزروعة بنبات البانجو المخدر بنطاق محافظة البحيرة.


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة البحيرة، بزراعة وترويج نبات القنب "مخدر البانجو" بصورة واسعة متخذين من إحدى المزارع الكائنة بدائرة قسم شرطة النوبارية بمديرية أمن البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.




عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهدافهما وضبط أحدهما بالمزرعة المشار إليها، وتم ضبط مزرعة لنبات القنب "البانجو" بلغت مساحتها 10 أفدنة تقريبًا- مبلغ مالى- سيارة- 2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الثانى.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية زراعتها وتصنيعها وترويجها.
ضبط 10 أفدنة مزروعة بمخدر البانجو فى البحيرة.. صور
ضبط 10 أفدنة مزروعة بمخدر البانجو فى البحيرة.. صور
ضبط 10 أفدنة مزروعة بمخدر البانجو فى البحيرة.. صور
ضبط 10 أفدنة مزروعة بمخدر البانجو فى البحيرة.. صور
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