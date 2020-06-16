ضبط 10 أفدنة مزروعة بمخدر البانجو فى البحيرة.. صور

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية ناجحة لتجار المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط 10 أفدنة مزروعة بنبات البانجو المخدر بنطاق محافظة البحيرة.









وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة البحيرة، بزراعة وترويج نبات القنب "مخدر البانجو" بصورة واسعة متخذين من إحدى المزارع الكائنة بدائرة قسم شرطة النوبارية بمديرية أمن البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.













عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهدافهما وضبط أحدهما بالمزرعة المشار إليها، وتم ضبط مزرعة لنبات القنب "البانجو" بلغت مساحتها 10 أفدنة تقريبًا- مبلغ مالى- سيارة- 2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الثانى.







