AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تقديم شيشة واستقبال الزوار.. شرطة السياحة تضبط فندقا بالجيزة يخالف قرارات الدولة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:15 م
كافتيريا الفندق
كافتيريا الفندق
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من ضبط مسئولى كافتيريا داخل أحد الفنادق السياحية لمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء.
     
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الادارة، قيام إحدى المنشآت السياحية بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، بتشغيل "كافتيريا" وتقديم "شيشة" واستقبال المواطنين بالمخالفة للاشتراطات والضوابط العامة، وحال المرور على الفندق الكائن به الكافتيريا المخالفة.


تم ضبط كلٍ من المدير المالى - ومدير الكافتيريا المشار إليها لإرتكابهما مخالفات تشغيل منشأة دون استيفاء الاشتراطات والضوابط العامة، وإدارة منشأة سياحية برخصة تشغيل منتهية، و13 مخالفة عدم ارتداء كمامة طبية، و4 مخالفات عدم حمل شهادات صحية، وتقديم شيشة للزائرين، وتعطل كاميرات المراقبة، وانتهاء قائمة الأسعار، وعدم وجود فرد أمن داخل غرفة الكاميرات، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شرطة البيئة تضبط ٣٠ طن مبيدات و6204 أطنان أسمدة مجهولة

وزير السياحة والآثار يناقش تطبيق ضوابط تشغيل الفنادق والمنتجعات.. تفاصيل

الداخلية في أسبوع.. ضبط 1223 قضية تهرب ضريبي بـ3 مليارات جنيه

لمخالفته ضوابط السلامة الصحية.. إيقاف نشاط أحد المنتجعات السياحية بالغردقة

ترشيحاتنا

هل مس الزوجة بشهوة يبطل الوضوء ؟.. خطأ يقع فيه كثيرون

بإجمالي 150261 حالة.. المكسيك تسجل 3427 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أصبحت شابة.. جنا عمرو تحتفل بعيد ميلادها في أحدث ظهور

الذعر يصيب المواطنين بعد سماع أصوات مرعبة في أحد مساجد الكويت.. فيديو

كيفية صلاة الظهر بالتفصيل ليقبلها الله منك

تقرير سويسري يكشف عرضا أوروبيا يهدد بقاء فايلر مع الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكم بالسجن.. عقوبة عجوز أيرلندي اغتصب بناته الـ7 وشقيقته على مدار 23 عاما

مين أحلى.. شاهد فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا.. صور

مواصفات ميتسوبيشي جراند لانسر mitsubishi grand lancer 2020.. صور