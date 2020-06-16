تقديم شيشة واستقبال الزوار.. شرطة السياحة تضبط فندقا بالجيزة يخالف قرارات الدولة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من ضبط مسئولى كافتيريا داخل أحد الفنادق السياحية لمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الادارة، قيام إحدى المنشآت السياحية بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، بتشغيل "كافتيريا" وتقديم "شيشة" واستقبال المواطنين بالمخالفة للاشتراطات والضوابط العامة، وحال المرور على الفندق الكائن به الكافتيريا المخالفة.









تم ضبط كلٍ من المدير المالى - ومدير الكافتيريا المشار إليها لإرتكابهما مخالفات تشغيل منشأة دون استيفاء الاشتراطات والضوابط العامة، وإدارة منشأة سياحية برخصة تشغيل منتهية، و13 مخالفة عدم ارتداء كمامة طبية، و4 مخالفات عدم حمل شهادات صحية، و تقديم شيشة للزائرين، و تعطل كاميرات المراقبة، وا نتهاء قائمة الأسعار، و عدم وجود فرد أمن داخل غرفة الكاميرات، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.



