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محافظات

عزل قها لـ صدى البلد: خروج 610 متعافين ووفاة 60 منذ انتشار كورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:57 م
مستشفى عزل قها
مستشفى عزل قها
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إبراهيم الهوارى
أكدت الدكتورة  أسماء عربى مدير الفريق الطبي بمستشفى قها للعزل أن مستشفى قها للحجر الصحي بمحافظة القليوبية به كفاءة بشرية وتجهيزات طبية على أعلى مستوى تمكنه بأداء القيام بمهامها فى خدمة المرضى من خلال أطقم طبية وتمريض وإداريين لا يخافون الصعاب ويمتلكون همم وقوة تنحت الصخر من أجل خدمة المرضى.


وقالت مدير الفريق الطبى فى تصريحات خاصة لـ  صدى البلد اليوم إن عدد الحالات التى خرجت منذ بدء جائحة فيروس كورونا حتى الآن بلغت 610 حالات سواء كانت تعافى ومغادرة المستشفى أو عزل منزلى أو تحويل إلى مدن جامعية ونزل شباب" فيما بلغت عدد حالات الوفاة 60 حالة وفاة حتى اليوم.

وأضافت الدكتورة أسماء أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

وعن إصابة صفاء صفوت مشرفة التمريض بالمستشفى قالت مدير الفريق الطبى بعزل قها إن مشرفة التمريض ظهرت عليها أعراض اشتباه إصابة وتم حجزها لمدة يوم واحد وتم عمل مسحات لها وجاءت نتيجة المسحات سلبية وهى الآن تعمل بكامل طاقتها وبطبيعتها فى المستشفى دون أي حجز أو إصابة.

وأكدت أن صفاء صفوت بطلة المقاتلة ومشرفة تمريض نشيطة جدا ومحبوبة من الجميع ونموذج قدوة للجميع في عملها وإخلاصها وتجردها لمهنتها والتزامها المهني والأخلاقي تجاه عملها حيث عملت فى الفرق الطبية الثانية والرابعة والخامسة ومتواصلة الآن فى خدمة المرضى.

وأوضحت أن الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى قها للعزل الصحى يوصلون الليل والنهار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة من أجل مواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابين.
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