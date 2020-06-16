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رياضة

رئيس نادي طنطا: نؤيد قرارات الدولة ونرحب بعودة النشاط

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:11 م
فايز عريبي رئيس نادي
فايز عريبي رئيس نادي طنطا
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حسام الحارتي
رحب فايز عريبي رئيس نادي طنطا بالقرارات التي أعلنها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أمس، بشأن عودة النشاط الرياضي مرة أخرى. 

وأكد فايز عريبي أن نادي طنطا يدعم ويساند الدولة المصرية في كافة القرارات من أجل الخروج من نلك الأزمة التي تعرض لها العالم مؤخرا .


وأوضح فايز عريبي أن نادي طنطا يقوم بكافة عمليات التعقيم من أجل الاستعداد لإستئناف النشاط الرياضي من جديد واستقبال الأعضاء .


وتابع:" النادي غير مسئول عن إصابة أي لاعب بفيروس كورونا نقوم بالتطهير المستمر وإصابة اي لاعب فهي مسئوليته .

وأشار فايزي عريبي إلي حرصه على التواجد في اجتماع اللجنة الخماسية من أجل بحث الأمور الفنية المتعلقة بإعادة الدوري من جديد على الرغم من صعوبة إستكمال هذا الموسم في ظل الظروف الراهنة.

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