ثلاثيات.. معرض تشكيلي للأخوين شعار بحلب

افتتح مساء اليوم المعرض الفني التشكيلى المشترك للأخوي السوريينن نجيب وسعاد شعار بعنوان ثلاثيات، الذى يضم نحو 50 عملًا فنيًا تنوعت بين اللوحات التشكيلية وأعمال الإيتامين (نوع من أشغال الإبرة) في صالة الخانجي للفنون الجميلة بحلب بسوريا .

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من جانبه أوضح الفنان التشكيلي نجيب شعار أنه قدم من خلال المعرض العديد من الأفكار معبرًا فيها عن حالات إنسانية وحالات أمومة وبعض أحلام الفتيات إضافة إلى تجسيد حالات حزن وتصوف ومولوية باستخدام الألوان الزيتية والفحم والرصاص.





فيما أشارت شقيقته سعاد إلى أن عنوان المعرض تجسد من خلال توزيع الفكرة على ثلاث لوحات فنية لافتة إلى شغفها بأعمال الإيتامين التي كانت هواية في البداية ولكن تم صقلها لتصبح جاهزة للاشتراك بالمعارض.





وقال والد الأخوين شعار الدكتور طلال أن سعاد ونجيب كانا منذ الصغر يحبان الأشغال اليدوية ويمتلكان الموهبة مشيرًا إلى تشجيعه لهم ووالدتهم على الاستمرار بهذه الهواية وتعلمها وصقلها على أيدي فنانين مختصين.

وعلى جانب أخر قال الفنان التشكيلي محمود الساجر أمين سر فرع حلب لاتحاد الفنانين التشكيليين أن المعرض يعد تجربة فنية وبادرة جميلة ومشروعًا فنيًا واعدًا ولا سيما أنهما أظهرا عبر تنوع الأعمال المعروضة امتلاكهما ذائقة لونية راقية ونادرة في أعمال الإيتامين للشابة سعاد.





ولفت الفنان التشكيلي بشار برازي إلى امتلاك الشاب نجيب شعار التقنيات التشكيلية والموهبة المميزة إضافة إلى تنوع المدارس في أعماله ذات الدلالات المتعددة وهو أمر طبيعي كونه المعرض الأول له ويحاول تقديم نفسه وإثبات ذاته.







