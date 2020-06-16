بفعاليات متميزة.. انطلاق فعاليات مهرجان حوران الأول للتراث الشعبي السوري في درعا

انطلقت أمس فعاليات مهرجان حوران الأول للتراث الشعبي بسوريا في صالة المركز الثقافي بمدينة درعا احتفاء بأيام التراث السوري وتستمر الفعاليات حتى الأربعاء المقبل.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من المهرجان معارض متعددة للخط العربي والأدوات التراثية والرسوم والاشغال اليدوية للأطفال وفيلمًا وثائقيًا بعنوان (حوران حضارات متلاحقة) وأغان تراثية لفرقة كورال الأطفال بقيادة الفنان صبري اللباد ورقصات تراثية ودبكات لفرقة حوران للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد الكور.

وكرمت إدارة المهرجان عددًا من الشخصيات المهتمة بالتراث وهي الخطاط عيسى قبلان والدكتور محمد خير النصر الله رئيس دائرة آثار درعا ومحمد الكور قائد فرقة حوران للفنون الشعبية والشاعر النبطي وجيه الذيب والباحث في التراث الموسيقي غسان العبو.

من جانبه قال معاون وزير الثقافة السورى توفيق الإمام إن التراث يشكل الهوية المادية والضمنية الذي تركها الاسلاف للمجتمع مؤكدًا أهمية التراث بعناصره المادية واللامادية كالشعر والأمثال الشعبية والأساطير والتقاليد والطقوس والفنون الشعبية ومستعرضًا ما تعرض له تراثنا من استنزاف ومحاولات تدمير ضمن عملية ممنهجة بهدف سرقة مقدراتنا.

فيما أوضحت غصون الحمصي عضو قيادة فرع درعا لطلائع البعث ومشرفة معرض الرسوم والأشغال اليدوية للأطفال أنه تم تدريب المشاركين على رسم لوحات وتصميم أدوات تحاكي التراث في حوران كلوحات الحصاد والعرس وأدوات تراثية متعددة مثل الربابة والمنجل والطاحونة الحجرية وأدوات صنع القهوة المرة.

بدوره ذكر الخطاط عيسى قبلان المشارك في معرض الخط أن الحفاظ على الخطوط العربية له دور في صون تراث المنطقة حيث يعمل هو على تطويع التقنيات الرقمية لتطوير هذه الخطوط المعروفة بجمالها.

وقال حسين مقداد المشارك في معرض الأدوات التراثية إنه جمع كل ما لديه من أدوات استخدمها انسان حوران في مواسم الزراعة والحصاد والمطبخ وعرضها ضمن هذا المعرض ليقدم للناس فكرة واضحة عن تراث حوران منذ آلاف السنين.