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فن

على الموتوسكيل .. بن أفليك وحبيبته يتجولان في لوس أنجلوس.. صور

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:39 م
بن افليك وحبيبته
بن افليك وحبيبته
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شروق ابراهيم
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورا للنجم العالمي بن افليك برفقة حبيبته الممثلة الكوبية آنا دي راميس، أثناء تجولهما بالدراجة النارية، في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. 

ويأتي ذلك الظهور بعدما تعرفت آنا دي راميس على والدة بن أفليك عندما سافرا إلى ولاية جورجيا الأمريكية، من اجل اتخاذ خطوات جدية في علاقتهما.

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واتخذت علاقة بن أفليك بحبيبته آنا دي أرماس مسار الجدية بشكل كبير، إذ قرر التعاون مع طليقته الممثلة الأمريكية جينيفر جارنر من أجل أن يتعرف أولاده الثلاث على حبيبته الجديدة.

وقالت مجلة Us weekly أن جينفير جارنر طالبت من بن أفليك ان يعطها وقتها الكافي لكي تمهد علاقة والدهم بـ آنا دي أرماس، ومن جانبه احترم بن أفليك وجهة نظرها.

ومنذ عدة أسابيع، انتهى بن أفليك الذي يبلغ من العمر 47 عامًا من تصوير فيلمه الجديد Deep Water مع آنا دي ارماس. وكان بن أفليك قام بجولة عالمية للترويج لفيلمه الجديد The Way Back المقرر طرحه الجمعة المقبلة.

على الموتوسكيل .. بن أفليك وحبيبته يتجولان في لوس أنجلوس.. صور
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