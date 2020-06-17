زوجة قصي خولي ترد على الفيديوهات الفاضحة.. تفاصيل

ردت التونسية مديحة الحمداني، زوجة الفنان السوري قصي خولي ، على تسريب فيديو إباحي منسوب إليها والذي آثار جدلا كبيرا.





ونشرت مديحة الحمداني عبر خاصية " ستوري " بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا وفيديوهات قديمة لها تجمعها بمجموعة من اصدقائها ومن بينها صور مع شاب بالمايوه أخفت وجهه.









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وكتبت مديحة الحمداني رسالة شديدة اللهجة إلى مهاجميها قائلة :" نصيحة أنا معنديش عقدة السمعة والناس والصورة الملمعة، عايشة حياتي بسلام كامل وكل عقدكم بعدوني عنها".

وأضافت :"مراقبة الغير ما تتعبك كان انت الله يعين".





نشر الفنان السوري قصي خولي، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه يحدث ابنه،ليعيد للأذهان أزمته مع زوجته التونسية مديحة الحمداني.





وعلق قصي خولي، على الفيديو، قائلًا: «يا روحي و ضوء عيوني هالصوت .. يا بابا .. الله يحميلنا ياك ويديم الصحة والعافية عليك يا صغيري انت .. ويجمعني فيك عن قريب .. الله يحمي أطفال العالم جميعا».





وما زال الفنان السوري قصي خولي يلتزم الصمت ويرفض التعليق على ما تدلي به زوجته التونسية مديحة الحمداني حول خلافاتهما وتخليه عنها خلال فترة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية مع ابنهما " فارس".



