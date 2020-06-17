AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

زوجة قصي خولي ترد على الفيديوهات الفاضحة.. تفاصيل

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:43 ص
قصي خولي وزوجته
قصي خولي وزوجته
Advertisements
شروق ابراهيم
ردت التونسية مديحة الحمداني، زوجة الفنان السوري قصي خولي، على تسريب فيديو إباحي منسوب إليها والذي آثار جدلا كبيرا. 

ونشرت مديحة الحمداني عبر خاصية " ستوري " بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا وفيديوهات قديمة لها تجمعها بمجموعة من اصدقائها ومن بينها صور مع شاب بالمايوه أخفت وجهه. 


اقرأ أيضا 
وكتبت مديحة الحمداني رسالة شديدة اللهجة إلى مهاجميها قائلة :" نصيحة أنا معنديش عقدة السمعة والناس والصورة الملمعة، عايشة حياتي بسلام كامل وكل عقدكم بعدوني عنها".
 
وأضافت :"مراقبة الغير ما تتعبك كان انت الله يعين". 

نشر الفنان السوري قصي خولي، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه يحدث ابنه،ليعيد للأذهان أزمته مع زوجته التونسية مديحة الحمداني. 

وعلق قصي خولي، على الفيديو، قائلًا: «يا روحي و ضوء عيوني هالصوت .. يا بابا .. الله يحميلنا ياك ويديم الصحة والعافية عليك يا صغيري انت .. ويجمعني فيك عن قريب .. الله يحمي أطفال العالم جميعا». 

وما زال الفنان السوري قصي خولي يلتزم الصمت ويرفض التعليق على ما تدلي به زوجته التونسية مديحة الحمداني حول خلافاتهما وتخليه عنها خلال فترة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية مع ابنهما " فارس".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم الخلاف مع زوجته.. قصي خولي ينشر فيديو لابنه

ترشيحاتنا

بالكمامة.. مايلي سايرس وحبيبها كودي سيمبسون يشتريان القهوة الصباحية

سورتان في القرآن تظللان عليك من شمس يوم القيامة وحرها

بسعة 20 ألف مشجع.. الانتهاء من استاد قناة السويس الجديدة نهاية العام.. فيديو

"ماتوا في عز شبابهم".. حوادث السيارات تخطف أشقاء الفنانين.."صور"

دورات المياه بؤرة تفشي كورونا.. دراسة حديثة تحذر

موجز السوشيال ميديا | سقوط زينة على وجهها.. ونيللي كريم تجسد دور فتاة ليل.. وآخر تطورات حالة رجاء الجداوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد احتفالها بالتخرج.. إطلاق نار عشوائي ينهي حياة مراهقة أمريكية

بالكمامة.. مايلي سايرس وحبيبها كودي سيمبسون يشتريان القهوة الصباحية

تركته داخل سيارة ساخنة للعب القمار.. طفل 5 أعوام يلقى مصرعه بسبب إهمال جدته