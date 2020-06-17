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فن

بشير الديك لـ عائلة أحمد زكى: مسلسل الإمبراطور بعيد عن السيرة الذاتية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:45 م
بشير الديك ومحمد
بشير الديك ومحمد رمضان
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أحمد إبراهيم
رد المؤلف بشير الديك على ورثة الفنان الراحل أحمد زكى والذين أعربوا عن استيائهم فى حالة تقديم عمل درامى عن الراحل دون الرجوع إليهم وهو ما أكدت عليه تحديدا منى عطية شقيقة الراحل. 

وقال بشير الديك فى تصريح خاص لـ "صدى البلد": إن ما تردده عائلة الفنان الراحل أمر لا يعنينى خاصة أننى سأقدم عملا فنيا عن الراحل دون الخوض فى نشأته وسيرته الذاتية. 

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وأضاف بشير قائلا: "اتفقت على تقديم عمل عن الراحل أحمد زكى برؤيتى الفنية وكونى صادقته وزاملته فى الوسط الفنى وكان أحد المقربين منى وأعلم عنه كثيرا من التفاصيل الحياتية وبالتالى هذا بعيد كل البعد عما تقوله أسرة الفنان الراحل". 

يذكر أن آخر أعمال بشير الديك كان فيلم "الفارس والأميرة" والذى عرض فى مهرجان الجونة السينمائى وهو من نوعية أفلام الرسوم المتحركة. 

ويشار إلى أن محمد رمضان يقوم ببطولة مسلسل الامبراطور ويجسد شخصية الفنان احمد زكى.     
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