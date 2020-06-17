من الفن إلى إطارات الكاوتش.. العمر الحقيقي لـ حسين أبو حجاج وسر ضخامة جسمه

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نرصد 8 معلومات عن الفنان حسين أبو حجاج.





يبلغ عمر الفنان حسين أبو حجاج 66 سنة.





تزوج حسين أبو حجاج من سيدة خارج الوسط الفنى ولديه 4 أبناء هم هشام، 32 سنة، محاسب بالسعودية، ومحمود، 30 سنة، يعمل بالورشة، وبنتين متزوجتين، إحداهن مدرسة، والثانية ربة منزل.





كشف حسين أبو حجاج، عن السر وراء ضخامة جسمه، والتي كانت سببا في دخوله مجال الفن نظرا إلى أنه شخصية فريدة من نوعه وهو أن الغدة النخامية المسؤولة عن النمو، من المفترض أن تأتي عند سن معين يكتمل فيه نمو الإنسان وتتوقف وأن تلك الغدة حدث بها خلل لديه فاستمر جسمه في النمو لفترة طويلة، وتوقفت بعد أن صار الجسم ضخما.





يمتلك أبو حجاج سلسلة ورش لتصليح وبيع وشراء إطارات السيارات بالمنيا.





ساعده الفنان هانى رمزى بحكم معرفتهما من المدينة نفسها على دخول عالم الفن





رشحه هانى رمزى فى البداية لدور صغير فى فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" حيث لعب دور "لؤى" ابن شقيقة صاحب محل الكاسيت، ليقدم بعدها سلسلة من الأدوار الصغيرة التى يتم الاعتماد فيها على بنيانه الجسدى الضخم.





ومن الأفلام التي شارك فيها، فهو مدرب الكارتيه في "الناظر"، والجار الذي يضرب "سلطان" في "غبي منه فيه"، والغفير "أشرف" في كافة أجزاء المسلسل الكوميدي "الكبير أوي".



في عام 2017 كان أبو حجاج تعرض الى شائعات وفاة وعلق عليها قائلا : "والله العظيم أنا بصور حاليًا أنا مش عارف البني آدم ده عايز إيه، دي قلة أدب وناس فاضية".

تصدر الفنان حسين أبو حجاج تريند جوجل وذلك بعد ظهر يعمل في محل خاص به لإصلاح إطارات السيارات حيث عاد الى مهنته الأولى بعد أن اشتهر بعدد من الأعمال الفنية.