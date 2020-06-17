مش هعمل مسلسلات السنة دي لو كانت إيه.. كاملة أبو ذكري تكشف حقيقة تعاونها مع محمد رمضان

وكتبت كاملة أبو ذكري :" محمد رمضان ممثل موهوب جدا و أحب جدا أشتغل معاه، لما الظروف تسمح

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بس أنا السنة دي مَش حشتغل مسلسلات

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مهما كانت إيه، علشان كمية الناس إلي بتتصل علشان تعمل كاستينج، أنا مَش حعمل مسلسلات السنة دي

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وحلمي هو فيلم رواية لنجيب محفوظ

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من إنتاج شركة كاي ميديا

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وده لسه السيناريو ما تكتبش".