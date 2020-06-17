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فن

مش هعمل مسلسلات السنة دي لو كانت إيه.. كاملة أبو ذكري تكشف حقيقة تعاونها مع محمد رمضان

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:33 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
كتبت المخرجة كاملة أبو ذكري منشورًا عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أوضحت فيه حقيقة إخراجها لمسلسل "الإمبراطور" الذي سيروي قصة حياة الراحل أحمد زكي.

وكتبت كاملة أبو ذكري :"محمد رمضان ممثل موهوب جدا و أحب جدا أشتغل معاه، لما الظروف تسمح، بس أنا السنة دي مَش حشتغل مسلسلات، مهما كانت إيه، علشان كمية الناس إلي بتتصل علشان تعمل كاستينج، أنا مَش حعمل مسلسلات السنة دي، وحلمي هو فيلم رواية لنجيب محفوظ، من إنتاج شركة كاي ميديا، وده لسه السيناريو ما تكتبش".

من ناحية أخرى، أعلن الفنان محمد رمضان عن تعاقده مع السيناريست بشير الديك؛ لكتابة مسلسل أحمد زكي، والذي يحمل اسم الإمبراطور.

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