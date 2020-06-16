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بعد إعلان محمد رمضان تقديم عمل عنه .. شقيقة أحمد زكي: محدش كلمنا أو تواصل معانا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:23 م
احمد ذكي
احمد ذكي
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عادل نصار
قالت منى عطية، شقيقة الفنان أحمد زكى، إن أسرة الفنان الراحل لن تصمت تجاه ما حدث في مقتنيات وتراث النمر الأسود، كونه ملك الشعب كافة وليس الأسرة فقط.

وتابعت:"رفعنا دعوى قضائية بشأن واقعة بيع أرث ومقتنيات أحمد زكي، الموضوع لم يكُ سهلا علينا، معقبة: "البهدلة اللي حصلت مع تراث أحمد زكي مش هنسكت عليها".

وأضافت "منى عطية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك حزنا شديدا تجاه ما حدث مع إرث الراحل، خاصة وأن الذي باع هذه الأشياء قال "أنا هعرض شقة المهندسين بمقتنياتها بـ" 3 ملايين جنيه" من أجل تصوير مسلسل يجسد تاريخ أحمد زكي، وتابعت:"تراث أخويا وحياته اللي فناها فى الحفاظ عليه لن نفرط فيها مطلقًا".

وتعليقًا على عمل فني يجسد تاريخ أحمد زكى، قالت: "لم يتواصل أحد مع العائلة في ذلك"، معربة عن أنها تكن كل تقدير واحترام للفنان محمد رمضان المرشح لتجسيد دور الراحل في المسلسل. 

وتابعت:"الكلام بيتم تداوله ده على أي أساس، مفيش حد تواصل معنا، ماما سجلت بصوتها تاريخ أحمد زكي كله منذ طفولته حتى رحيله".

ووجهت شقيقة العملاق الراحل أحمد زكي، رسالة إلى الفنان محمد رمضان قائلة: "محمد رمضان إنسان عزيز وأخ محترم وهو بيحبنا وأحنا بنتمنى ليه كل خير، واحنا مستعدين أننا نساعده لو أن هناك سيناريو لا يسئ إلى أحمد زكي".

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