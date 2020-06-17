ثقة في الله مش هينفع.. عمر طاهر يعلق على تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي





وعبر حسابه على "فيس بوك "، كتب عمر طاهر "مواطن مصري محب للفن، غيران على أحمد زكي معرفش ليه؟، وفجأة بقيت مش مرتاح لفكرة مسلسله، معنديش أسباب علمية ، يمكن أسبابي عاطفية أكتر، مش مرتاح لفكرة ممثل شاب بيربي نمور وعربيات ، وبيشارك جمهوره آخر ماركة في آخر حاجة ، إنه يمثل حياة الشخص اللي مات مديون ووحيد؛ عشان مخلص للفن، لأ وكمان ضايقوه وما خدش كامل حقه".