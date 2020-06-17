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فن

ثقة في الله مش هينفع.. عمر طاهر يعلق على تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:54 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
علق الكاتب عمر طاهر على تناول السيرة الذاتية للفنان أحمد زكي في مسلسل "الإمبراطور" للفنان محمد رمضان.

وعبر حسابه على "فيس بوك "، كتب عمر طاهر "مواطن مصري محب للفن، غيران على أحمد زكي معرفش ليه؟، وفجأة بقيت مش مرتاح لفكرة مسلسله، معنديش أسباب علمية، يمكن أسبابي عاطفية أكتر، مش مرتاح لفكرة ممثل شاب بيربي نمور وعربيات، وبيشارك جمهوره آخر ماركة في آخر حاجة، إنه يمثل حياة الشخص اللي مات مديون ووحيد؛ عشان مخلص للفن، لأ وكمان ضايقوه وما خدش كامل حقه".

وتابع طاهر "مش هصدق الفجوة اللي أنا شوفت طرفيها بعنيا وعشت أيامهم، مش هارتاح لممثل فلسفته ثقة في الله نجاح، وممثل طالع بقميص وبنطلون على القناة الأولى بيقول من قلبه، التمثيل في الدنيا كدب، وفي السينما صدق".

وأضاف "طيب دي قناعة شخصية، اللي هيعملها؛ بيمثل برة الشاشة أكتر ما بيمثل جواها، إديني عقلك، فيه فجوة، فمش هعرف أصدقك، كل التوفيق للفنان محمد رمضان بشكل عام، بس ثقة في الله مش هينفع".

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