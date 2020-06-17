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فن

لسة تعبانة .. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات حالتها الصحية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:24 ص
صدى البلد
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شيري نبيل ـ رنا اشرف
كتبت "أميرة مختار" ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، منشورًا جديدًا عن آخر تطورات حالة والدتها رجاء الجداوي.

وقد كشفت أميرة عن آخر التطورات للحالة الصحية لوالدتها بعد ان تبين إيجابية المسحة الأخيرة التي أجريت لها رغم حقنها ببلازما المتعافين.

وكتبت اميرة: "مامي ما زالت في الرعاية المركزة، وعلي نفس الجهاز السباب... بس للأسف تعبانة، ادعولها ارجوكم، ربنا يشفيها و يشفي كل مريض".

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ونال البوست تفاعل متابعيه و جاءت تعليقاتهم ما بين "يارب انت الشافى اشفيها وعافيها يارب" .، "ربنا يشفيها و يقومها بالسلامة و يخرجها من الابتلاء ده على خير يا رب"، "ربنا يشفيها ويعافيها وترجع بالسلامة ان شاءالله يا رب"، "يااااااارب يا كريم يا قدير تشفيها وتعافيها يارب ".

وكشفت مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بـ محافظة الإسماعيلية عن تلقي الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، جرعتين من بلازما المتعافين من كورونا هي وآخر، كان أولها مساء السبت 6 يونيو، وتلقت الجداوي، الجرعة الثانية، صباح الأحد 7 يونيو، وبدأت الفنانة في التحسن التدريجي بعد تلقيها الجرعة.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، اكتشفت إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، يوم السبت 23 من مايو الماضي، ودخلت على إثرها إلى مستشفى العزل بـ أبو خليفة في الإسماعيلية، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك.



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