بعد إعلانه عن الإمبراطور .. وفاء عامر لـ محمد رمضان: محترم وفنان عظيم





علقت وفاءعامر من خلال التعليقات موجهه رسالة لمحمد رمضان، وقالت :" محترم جدا و فنان عظيم بجد".









يذكر أن أعلن الفنان محمد رمضان عن تعاقده مع السيناريست بشير الديك لتاليف مسلسل أحمد زكي، وكتب عبر حسابه على فيسبوك:"الحمد لله اليوم تم التعاقد مع السيناريست الكبير أ/ بشير الديك لتأليف مسلسل ( أحمد زكي).





وتابع": ملحوظة هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي موعد على العشاء وضد الحكومة وطائر على الطريق والنمر الأسود.



