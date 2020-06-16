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فن

بعد إعلانه عن الإمبراطور .. وفاء عامر لـ محمد رمضان: محترم وفنان عظيم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:29 م
وفاء عامر
وفاء عامر
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آيه عاطف
حرصت الفنانة وفاء عامر، على تهنئة الفنان محمد رمضان بعد إعلانه التعاقد مع الكاتب الكبير بشير الديك لكتابة مسلسل "الامبراطور" عن قصة حياة أحمد زكي.

علقت وفاءعامر من خلال التعليقات موجهه رسالة لمحمد رمضان، وقالت :"محترم جدا و فنان عظيم بجد".


يذكر أن أعلن الفنان محمد رمضان عن تعاقده مع السيناريست بشير الديك لتاليف مسلسل أحمد زكي، وكتب عبر حسابه على فيسبوك:"الحمد لله اليوم تم التعاقد مع السيناريست الكبير أ/ بشير الديك لتأليف مسلسل ( أحمد زكي).

وتابع": ملحوظة هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي موعد على العشاء وضد الحكومة وطائر على الطريق والنمر الأسود.

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